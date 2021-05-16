Фею зіграє чоловік. В мережу виклали кадри нової "Попелюшки"

1 година тому

Автор фото, Cinderella / Twitter

В мережу виклали перші кадри з нового мюзиклу "Попелюшка". Стрічка, як очікується, має вийти на екрани восени цього року.

Попелюшку у фільмі зіграє 24-річна кубинсько-американська співачка Каміла Кабельйо, тоді як роль феї-хрещеної віддали 51-річному актору та співаку Біллі Портеру.

В одному з інтерв'ю він розповідав, що дуже схвильований через відповідальність, яку покладає на нього нова роль.

"Ми уявляємо цього персонажа (фею - Ред.) як гендерно-нейтрального. Принаймні, так я його граю. В магії немає гендеру. Думаю, нове покоління дійсно до такого готове. Діти - готові. Це дорослі гальмують", - заявляв Портер.

Склад акторів автори фільму оголосили ще у 2019 році, але тепер глядачі переконалися в тому, що вперше в історії екранізацій "Попелюшки" фею зіграє чоловік.

Думки інтернет-користувачів, які обговорювали перші кадри нової стрічки, розділилися.

"Я знаю, що Біллі Портер стане найкращою феєю в історії екранізацій "Попелюшки", - написав один з користувачів Twitter.

"Я на таку казку не піду", - відреагував інший, додавши, що в екранізаціях хоче бачити героїв казок такими, якими вони були завжди, а не гендерно-нейтральними.

Подібні суперечки щодо нового погляду на гендер чи колір шкіри героїв фільмів та мультфільмів останнім часом виникають регулярно.

Приміром, у 2019-му приводом для скандалу стало рішення затвердити на роль Русалоньки в римейку класичного мультфільму Disney темношкіру акторку Геллі Бейлі.

Тоді думки публіки так само розійшлися - одні називали це знущанням над оригінальним мультфільмом, інші - бажали юній акторці успіху й радили не звертати увагу на критиків.

У 2020-му аналогічні дискусії викликала новина про те, що королеву Англії Анну Болейн в новому серіалі зіграє темношкіра акторка Джоді Тейлор-Сміт.