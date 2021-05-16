АЗС призупиняють продаж преміального палива. Все через держрегулювання цін

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Мережі автозаправних станцій WOG, OKKO та Socar повідомили, що призупиняють продаж преміальних марок дизельного палива та бензину.

Такий крок усі три компанії пояснили постановою уряду, за якою з 15 травня в Україні запровадили державне регулювання цін на паливо на період карантину.

Кабмін встановив граничні надбавки, які автозаправні мережі можуть включати в роздрібну ціну палива.

У мережі ОККО пояснили, що призупинка продажу зачепить пальне PULLS 95 та PULLS Diesel.

"Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим для мережі", - йдеться в заяві.

З аналогічними анонсами виступили й WOG та Socar.

У випадку WOG йдеться про марки пального 95 Mustang та ДП+ Mustang, у випадку Socar - про марки NANO 95 та Diesel Nano Extro.

Важливо, що призупинка продажу стосується лише преміальних видів пального. Виробники заявляють, що таке пальне порівняно зі звичайними з-поміж іншого підвищує потужність двигуна та збільшує його ресурс.

Мережі ОККО і WOG є одними з найбільших в Україні, кожна має понад 400 АЗС. У Socar в Україні близько 60 станцій.

Що за постанова Кабміну

Рішення, яке призвело до подібних кроків з боку мереж АЗС, уряд ухвалив 14 травня.

Ним запровадили граничні торговельні націнки на паливо на період дії карантину.

Гранична націнка складе не більше 7 гривень на літр для дизельного палива та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко пояснив, що це "вимушений і тимчасовий захід на період карантину".

"Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але водночас уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень", - заявив міністр.

Автор фото, Unian

За його словами, граничний розмір торговельної надбавки "унеможливить маніпуляцію цінами" та "стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним".

Такий крок з боку влади розкритикували, зокрема, в Європейській Бізнес Асоціації, на думку якої ці ініціативи "є неприйнятними в цивілізованій європейській країні та сприятимуть ще більшій тінізації ринку".

"Ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпечення нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій", - вважають в ЄБА.