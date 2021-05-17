Дружину посла Бельгії в Кореї запідозрили в крадіжці. Вона відповіла ляпасом

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Дружина посла Бельгії в Південній Кореї вимагає дипломатичного імунітету, щоб уникнути звинувачень у тому, що вона начебто атакувала працівника магазину в Сеулі, заявила поліція.

Інцидент стався 9 квітня в магазині одягу.

На відео з камер спостереження видно, як Сян Сюециу - дружина посла Пітера Лескуш'є - дала ляпаса продавцю, який хотів пересвідчитись, що одяг, в якому вона йшла з магазину, був її власним, а не вкраденим.

63-річна пані Сян провела в магазині близько години, приміряючи одяг, повідомляють південнокорейські ЗМІ.

Коли жінка пішла до виходу, на ній був одяг, що продавався в цьому магазині, тож одна зі співробітниць вирушила за нею, щоб переконатись, що цей одяг вона купила нещодавно, а не вкрала щойно.

Після цього дружина посла пішла за працівницею назад до магазину, де виник конфлікт.

На камерах відеоспостереження виглядає, що дружина посла штовхнула, а потім дала ляпаса іншому співробітнику, який намагався втрутитися в суперечку.

6 травня поліція допитала пані Сян. Посол вибачився за "неприйнятну" реакцію своєї дружини.

До цього її госпіталізували через інсульт, повідомляє посольство Бельгії.