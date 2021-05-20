Любченко став міністром економіки та першим замом Шмигаля. Хто він

20 травня 2021, 10:25 GMT

Автор фото, Державна податкова служба

Верховна Рада призначила міністром економіки та першим віцепрем'єр-міністром Олексія Любченка.

На посаді голови Мінекономіки він замінив Ігоря Петрашка, звільненого парламентом 18 травня.

Команда президента, задоволена результатами роботи Любченка на чолі податкової, очікує від нового міністра зростання економіки.

Просування Любченка у владній вертикалі відбувається досить швидко.

До нього з симпатією ставляться в Офісі президента, а посада першого віцепрем'єра робить Любченка формально другою людиною в уряді після прем'єра Шмигаля.

Хто такий Олексій Любченко

49-річний Любченко - економіст, останній рік очолював Державну податкову службу (ДПС).

Він народився у 1971 році на Черкащині, кар'єру починав на Смілянському машинобудівному заводі.

З 1994 року працював у керівництві міста Сміла, завідував комунальною власністю. Потім перейшов на роботу до Черкаської обладміністрації, а звідти до Кіровоградської обласної податкової.

Згодом перебрався до столиці.

У 2009 році став працювати в Державній податковій адміністрації.

Кілька років був першим віцепрезидентом "Украгрохімхолдингу" на Черкащині, доки навесні 2020 року його не призначили головою ДПС.

На цій посаді Любченко показав зріст надходжень до бюджету "без драконівських заходів", що дуже сподобалось Банковій.

Відповідно до заяви самого Любченка, за перший квартал 2021 року до бюджету додатково надійшло 18 млрд гривень ПДВ, що в півтора раза більше за такий же період минулого року.

Автор фото, ДПСУ

"Таких результатів досягнули при фактичній відсутності росту економіки, - повідомляла пресслужба ДПС. - Такий показник - це реакція підприємців на створення прозорих, чесних та конкурентних умов ведення бізнесу. Легальний бізнес сплачує більше податків, тому що отримує більшу частку ринку за рахунок детінізації".

У "Слузі народу" вибір пояснили тим, що про нового міністра "дуже хороші відгуки".

"Ці кадрові ротації показують, що ставка буде саме на зростання ВВП, робочих місць і зростання економіки в цілому", - заявила в середині травня заступниця голови парламентської фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Скандал з майном

Невдовзі після призначення головою ДПС у сина високопосадовця, 26-річного Андрія Любченка, знайшли коштовне майно підозрілого походження, повідомляє Слідство.Інфо.

Зокрема, за інформацією журналістів, з 2013 року йому належить квартира на понад 100 квадратів, а також паркомісце в одній з новобудов у центрі Києва. Вартість цього майже складала близько 215 тис. доларів.

На момент придбання Любченку-молодшому було 18 років.

Син високопосадовця заявив, що не пригадує, звідки у нього гроші на купівлю квартири і паркомісця, але припустив, що йому могли допомогти батьки.

За інформацією журналістів, у 2020 році син Любченка також придбав авто Porsche Macan 2019 року випуску. За інформацією журналістів, ціна на такий автомобіль стартує від 72 тисяч доларів.

Чоловік пояснив покупку тим, що займається маркетингом у соцмережах.

"Тому, в принципі, нічого дуже дивного немає і, як на мене, це авто не надто вже дорого коштувало", — зауважив Андрій Любченко.

Сам новоспечений міністр досить забезпечена людина, має у декларації родини кілька квартир, катер, дорогі авто, елітні годинники та сотні тисяч доларів заощаджень.