Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія. Чому і хто замінить

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство інфраструктури / Мінекономіки Підпис до фото, Владислав Криклій та Ігор Петрашко більше не міністри

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, а далі планує звільнити міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Ще у п'ятницю стало відомо, що два міністри з уряду Шмигаля написали заяви про відставку, тоді як міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився це робити.

Про ці заяви, за даними співрозмовників у "Слузі народу", просив президент.

Наступником Криклія у міністерстві інфраструктури партія "Слуга народу" назвала керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова. Той активно займався ініційованим Офісом президента Зеленського проєктом "Велике будівництво".

Кандидатуру Кубракова на міністра, за даними джерел, нібито просуває заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Сам Кубраков в інтерв'ю "Лізі" відзначав, що у нього "щоденна комунікація" з Тимошенком. "Українська правда" анонсувала таку заміну ще в листопаді 2020 року.

А новим міністром економіки президентська фракція хоче призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка.

Пан Любченко на посаді за кілька місяців показав зріст надходжень до бюджету "без драконівських заходів", що дуже сподобалось Банковій.

Любченко може отримати ще й посаду першого віцепрем'єр-міністра.

Нові кадрові призначення очікуються пізніше. За попередніми даними, це може статись у четвер.

Чим запам'ятався Криклій

Автор фото, Міністерство інфраструктури

Владиславу Криклію 34 роки. Міністром він став майже два роки тому, у серпні 2019 року.

До відомства кілька місяців був депутатом від "Слуги народу", у Раду потрапив як 12-й номер списку партії Зеленського. Перед цим, з 2015 року, очолював головний сервісний центр МВС.

На посаді міністра Владислав Криклій займався зупиненням, а потім і запуском транспорту в умовах карантину, а також разом з МЗС повертав українців з-за кордону через пандемію.

Тоді його критикували через проблеми зі спецрейсами в Україну на початку пандемії.

Криклій відповідав за сферу, в якій президент Зеленський давав чи не найбільше обіцянок щодо нових інфраструктурних проєктів. І очікував чи не найбільших результатів.

З Міністерством інфраструктури Криклія був пов'язаний один з перших кадрових скандалів у команді Зеленського - у Telegram з'явилася переписка заступниці міністра з євроінтеграції Олександри Клітіної з пранкером, у якій вона критикувала начальника та натякала, що не проти посісти його місце.

Клітіну у підсумку звільнили, а скандал набув сексуального підтексту.

Також Владислав Криклій анонсував модернізацію та відновлення роботи низки аеропортів. Наприклад, з червня, за його словами, мають відновитися польоти з "Ужгорода", а у 2022-2023 роках відкриють новий термінал і злітно-посадкову смугу "Дніпра".

Владислава Криклія критикували колишні колеги по фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський і Олександр Куницький, які добилися відкритого провадження ДБР про корупційну, за їхньою версією, повторну сертифікацію авто з газовим обладнанням.

Те провадження поки що нічим не закінчилося.

Відставку ж Криклія радник голови ОП з питань комунікацій Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна пояснив "прорахунками в управлінні галуззю", зокрема щодо залізниці.

Сам Владислав Криклій не став коментувати причини відставки і відмовився говорити про політичні мотиви. Його роботу позитивно оцінювали перед звільненням і представники опозиції, і "Слуги народу".

Депутатка від ЄС Ірина Геращенко навіть пожартувала, якщо міністр працював так добре, як звітував, і його хвалять, то чому звільняють?

Проте під час засідання профільного комітету Ради перед звільненням Криклій заявив депутатам, що про написання заяви попросив президент, а міністр є членом команди.

Відставка Петрашка?

Автор фото, Кабінет Міністрів Підпис до фото, Ігорю Петрашку давно пророкували відставку через проблеми економіки в умовах пандемії

Відповідальний за економіку міністр погодився добровільно піти у відставку.

Ігорю Петрашку 45 років.

На відміну від Криклія, в уряді Гончарука він не працював, а прийшов у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Кабмін Шмигаля у березні 2020 року з агробізнесу.

Власне через агробізнес його і пов'язували з одним із найбільших гравців на ринку сільського господарства України - Олегом Бахматюком. Саме в його компанії Ukrlandfarming він був топменеджером до міністерства.

На посаді міністра Ігор Петрашко виступав за проведення приватизації державних підприємств, зокрема спиртзаводів.

Запроваджував кредитну допомогу бізнесу через пандемію.

Водночас Ігоря Петрашка критикували за сумнівні кадрові призначення, зокрема у "Державну продовольчо-зернову корпорацію", де новий керівник з подачі міністра мав отримувати надвисокий оклад.

В Офісі президента відставку Ігоря Петрашка пояснили недостатньою роботою із захисту промисловості та бізнесу в умовах коронавірусної кризи.