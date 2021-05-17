Українці у Газі просять про евакуацію, Ізраїль і ХАМАС посилюють обстріли. Теленовини ВВС
У випуску 17 травня:
- Найсильніші від початку конфлікту обстріли між Ізраїлем і палестинцями. Міжнародні лідери закликають до дипломатичного вирішення.
- Українці у Газі просять про евакуацію. Як її організувати, і що переживають цивільні під обстрілами - розповідь голови українського земляцтва.
- Віруси-вимагачі грошей, з якими борються провідні корпорації і навіть ФБР.
- Тонни мертвої риби на озері у Лівані. Це результат забруднення від заводів чи зміни клімату?
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