Українці у Газі просять про евакуацію, Ізраїль і ХАМАС посилюють обстріли. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 17 травня:

Найсильніші від початку конфлікту обстріли між Ізраїлем і палестинцями. Міжнародні лідери закликають до дипломатичного вирішення.

Українці у Газі просять про евакуацію. Як її організувати, і що переживають цивільні під обстрілами - розповідь голови українського земляцтва.

Віруси-вимагачі грошей, з якими борються провідні корпорації і навіть ФБР.

Тонни мертвої риби на озері у Лівані. Це результат забруднення від заводів чи зміни клімату?

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