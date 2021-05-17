Білл Гейтс пішов з Microsoft на тлі розслідування щодо його стосунків зі співробітницею

9 хвилин(и) тому

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Microsoft розпочала розслідування щодо свого співзасновника Білла Гейтса незадовго до того, як він пішов з ради директорів компанії торік. Розслідування стосувалося дій пана Гейтса щодо однієї зі співробітниць компанії у 2000 році.

Компанія підтвердила, що розслідування розпочалося після того, як з'явилися побоювання з приводу дій співзасновника. До розслідування Microsoft залучила юридичну компанію і надала підтримку співробітниці, яка подала скаргу.

Речниця пана Гейтса заперечила, що його рішення залишити раду директорів має якийсь стосунок до розслідування.

Новини про розслідування з'явилися після того, як Білл та Мелінда Гейтс на початку травня оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

У понеділок представник Microsoft повідомив, що наприкінці 2019 року компанія отримала скаргу на те, що пан Гейтс "намагався розпочати інтимні стосунки" зі співробітницею в 2000 році.

"Комітет ради директорів розглянув проблему за допомогою сторонньої юридичної фірми, щоб провести ретельне розслідування. Протягом усього розслідування Microsoft надавала всебічну підтримку співробітниці, яка висловила стурбованість", - розповів він.

Розслідування не підбило підсумків, оскільки пан Гейтс пішов з правління компанії ще до його завершення.

У повідомленні LinkedIn в березні минулого року пан Гейтс сказав, що він ухвалив рішення піти з ради директорів, аби більше часу приділяти своїй благодійній роботі у Фонді Білла і Мелінди Гейтс. Про таке рішення він оголосив через три місяці після свого переобрання на посаду.

У той час він писав: "Що стосується Microsoft, відхід з ради директорів жодним чином не означає відхід з компанії. Microsoft завжди буде важливою частиною роботи всього мого життя ... Я більш оптимістичний, ніж будь-коли раніше, ніж будь-коли щодо прогресу, якого домагається компанія, і як вона може продовжувати приносити користь світу".

Однак у неділю Wall Street Journal написав, що правління Microsoft вирішило: стосунки пана Гейтса зі співробітницею були недоречними, і йому необхідно було піти у відставку.

Речниця пана Гейтса визнала, що роман мав місце, коли газета запитала її, але заперечила, що це якось вплинуло на його рішення про відставку.

"Майже 20 років тому був роман, який закінчився за взаємною згодою", - заявила речниця.

"Рішення Білла покинути раду директорів ніяк не пов'язане з цим питанням. Фактично, він висловив зацікавленість в тому, щоб приділяти більше часу своїй благодійності, ще за кілька років до цього", - додала вона.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс заявив BBC, що підтримує цю заяву.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про своє рішення розлучитися на початку цього місяця. Пара витратила мільярди на благодійність по всьому світу і пообіцяла продовжувати працювати разом в фонді після розлучення.

Американські ЗМІ повідомили, що подружжя домовилося про розподіл своєї власності і активів, перш ніж оголосити про розлучення.

65-річний Гейтс займає четверте місце в списку найбагатших людей в світі, за даними Forbes. Його статки становлять 124 мільярди доларів.

Він став співзасновником Microsoft - нині найбільшої в світі компанії-розробника програмного забезпечення - у 1970-х роках.

Вважається, що подружжя Гейтсів має нерухомість в штатах Вашингтон, Флорида і Вайомінг. Їхня основна резиденція - маєток на березі озера в місті Медіна, штат Вашингтон, який, як повідомляється, коштує не менш як 127 мільйонів доларів.