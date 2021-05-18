На Галапагоських островах впала Арка Дарвіна

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Арка Дарвіна нагадувала природний "міст" посеред океану. Сама арка могла колись бути частиною безлюдного острова поруч

Природне вулканічне утворення, відоме як Арка Дарвіна на одному з Галапагоських островів, зруйнувалося - від нього залишилося лише два стовпи.

Міністерство охорони навколишнього середовища Еквадору, до чиєї юрисдикції належать острови, заявило, що все сталося через "природну ерозію".

Арка Дарвіна - одне з найпопулярніших місць у світі для дайверів.

Це вершина вулканічної скелі, яка на сотні метрів занурена в океан. Тисячі років ерозії перетворили її на природній "міст", але зараз ця ж ерозія і зруйнувала його.

Автор фото, Héctor Barrera Підпис до фото, Так виглядають залишки Арки Дарвіна зараз. Фото опублікувало Міністерство охорони навколишнього середовища Еквадору

Арка Дарвіна знаходиться неподалік від безлюдного скелястого острова Дарвіна - одного з найменших островів Галапагоського архіпелагу у Тихому океані.

Ці острови лежать за 900 км на захід від узбережжя Еквадору й на них поширюється юрисдикція цієї країни. На чотирьох найбільших островах проживає близько 30 тис. людей.

Всього ж архіпелаг складається з 234 островів, острівців та скель вулканічного походження.

Арка Дарвіна та однойменний острів поруч названі на честь британського вченого Чарльза Дарвіна, який розробив теорію еволюції.

Вважається, що ключовими для його усвідомлення еволюції та природного відбору стали кілька тижнів, які Дарвін провів на Галапагоських островах у вересні 1835 року.

Тут він вивчав в'юрків - місцевих птахів, чиї популяції відрізняються на різних островах залежно від основної їжі. Так вчений дійшов висновку, що схожі види можуть по-різному розвиватися від спільного предка відповідно до конкретних умов на кожному острові.

Цих птахів потім почали називати "в'юрки Дарвіна".

Арка Дарвіна приваблювала дайверів з усього світу через морське біорізноманіття, яке можна спостерігати у місцевих водах та, власне, мальовничий вид самого утворення.