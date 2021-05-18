У будинок Кличка прийшли силовики. У СБУ кажуть - мера це не стосується

40 хвилин(и) тому

Автор фото, kyivcity.gov.ua

До будинку, де квартира у міського голови Києва Віталія Кличка, зранку вівторка прийшли силовики. Про це заявив сам Кличко. Правоохоронці ж кажуть, що прийшли не до нього, а до сусідів знизу через перевірку законності оренди приміщень.

Пізніше СБУ пояснили - обшуки з Кличком не пов'язані, а стосуються фальсифікованих нафтопродуктів.

"Ломилися" у двері

"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися в під'їзд, ломилися у ці двері (Показав він на свої двері і відеокамеру над ними. - Ред.). А зараз вони чи то злякалися, чи що. І пішли в іншу квартиру, у мене таке враження", - розповів Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна-24".

Чи справді силовики стукали у двері квартири Віталія Кличка - невідомо. Сам він тоді був на тренуванні, але впевнений, що епізод записали відеокамери.

Перед цим показали кількох людей біля інших дверей у тому ж будинку, зокрема й у формі. Вони розповіли, що перевіряють можливу незаконну здачу квартири і "незаконне використання приміщення".

"Гарного дня і професійних успіхів", - сказав один з чоловіків, з якими говорив Кличко.

"Не готовий коментувати, але відбувається багато дуже дивних речей", - розповів Віталій Кличко журналістам.

За його словами, силовики з'явилися у будинку, коли він був на ранковому тренуванні близько 7-ї ранку.

Він пов'язав цей випадок з діяльністю Офісу президента, де, за його словами "проходять наради, присвячені Кличку".

Які саме силовики прийшли - СБУ чи поліція - мер Києва не знає. Раніше він вже звинувачував силовиків у тиску на КМДА.

У понеділок Віталій Кличко заявив, що вимагатиме звітів від правоохоронців щодо недавніх перевірок комунальних підприємств: "Я вам - не Черновецький! А от ви - таки наступники Януковича!"

Що кажуть в СБУ

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить", - повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко BBC News Україна.

За його словами, співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом зі спецпідрозділом ЦСО "А", "проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів".

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом", - додали в СБУ.

"Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають", - наголосили там.