Муляжі ракет і фальшиві похорони: популярні фейки про конфлікт в Ізраїлі

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На тлі ескалації сутичок в Ізраїлі у соцмережах з'явилися десятки неправдивих або викривлених повідомлень про ситуацію там. Іноді вони потрапляють у медіа.

Ми розібрали кілька популярних в соцмережах прикладів дезінформації з обох сторін.

Відео з Сирії

Автор фото, YouTube Підпис до фото, Відео, яке виклав представник Нетаньягу, виявилося з Сирії

Представник ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху Офір Гендельман виклав у Twitter відео запуску ракети з підписом про те, що бойовики ХАМАС стріляють по Ізраїлю з населених районів.

"Третина з цих 250+ ракет впала в Секторі Газа, вбивши палестинців", - написав він.

Однак відео, яким поділився Гендельман, насправді зняли у Сирії під час операції сил Асада проти повстанців у місті Дар'я в 2018-му році.

У Twitter пост представника прем'єра назвали маніпуляцією та спростували. До цього додали посилання, які підтверджували, що кліп знято в Сирії.

Після критики Гендельман свій пост видалив.

Вірусні твіти "ізраїльських солдатів" - фейк

По соцмережах розходяться і скріншоти постів нібито солдатів ізраїльської армії, з текстом на зразок "Ми просто обожнюємо вбивати" чи "Тільки що скинув бомби на дітей".

Це - фейки, які можна зробити за допомогою безкоштовних програм.

У ЦАХАЛ ніяких таких заяв не робили, а акаунт, який, судячи з усього, поширює фейки, явно підтримує палестинців.

"Фейкові похорони" у Газі - теж фальшивка

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Це відео вперше розійшлося по соцмережах в 2020-у році, але зовсім з іншого приводу

На сторінках кількох популярних проізраїльських користувачів з'явилося відео, на якому, як стверджували автори, зняли фейкову церемонію прощання з загиблими.

Палестинці у секторі Газа влаштовують фальшиві похорони нібито загиблих від ізраїльських авіаударів, щоб схилити громадську думку на свою сторону, стверджали автори постів.

Зокрема таким відео поділився один з радників ізраїльського міністерства внутрішніх справ.

На ньому видно, як кілька людей несуть "тіло вбитого". Раптом лунають сирени, вони розбігаються, а потім встає і тікає й сам "покійний".

Ми з'ясували, що це ж відео викладали у мережу в березні 2020 року. Тоді його супроводжувала історія про йорданських підлітків, які намагалися обійти карантин під приводом фейкових похоронів.

Тим часом серед користувачів, які підтримують Ізраїль, цей ролик отримав сотні ретвітів з хештегом "Palywood" - ("Палестинський Голлівуд").

Пожежі в мечеті Аль-Акса не було

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Насправді горіла не священна для Ісламу мечеть, а дерево біля неї

Кілька юзерів, які підтримують палестинців, поділилися відеозаписом, за їхніми словами, пожежі в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі Єрусалима.

Ізраїль звинувачували в тому, що він нібито дозволив спалити мечеть.

Відео - справжнє, але запис тієї ж події з інших точок свідчить про те, що горить не мечеть, а дерево поруч з нею.

Комплекс мечеті Аль-Акса - це третя святиня в ісламі після мечетей в Мецці і Медині, однак Храмова гора, на якій вона стоїть, це священне місце і для юдеїв.

На відео чути, як натовп чоловіків співає антипалестинську пісню на тлі вогню.

Справжня причина пожежі не встановлена.

Автор фото, TWITTER/ARIEH KOVLER

В ізраїльській поліції кажуть, що дерево загорілося від петарди, кинутої палестинським прихожанином мечеті. А палестинці стверджують, що дерево загорілося від шумових гранат, які використовували ізраїльські поліцейські в сутичках з мусульманами.

Як пише агентство Reuters, дерево було за 10 метрів від мечеті.

Вогонь загасили, мечеть не постраждала.

Ракети в Газі

Автор фото, FACEBOOK/MIVZAK LIVE Підпис до фото, Ще одне популярне відео з ракетами виявилося не з підконтрольної ХАМАСу території, а з Галілеї. Самі ракети, судячи з усього, - муляжі

На ще одному популярному в Twitter відео показано вантажівку, яка нібито перевозить ракети по вулиці в секторі Газа. На тлі чути дитячі розмови.

В оригінальному пості на проізраїльському акаунті з США йдеться: "Ми знову бачимо, як ХАМАС використовує мирних жителів як щит, щоб вбивати євреїв [...] знаючи, що Ізраїль не відповість через ризик, що загинуть непричетні".

Але насправді відео з'явилося на Facebook ще 25 листопада 2018 року з підписом, що його зняли на півночі Ізраїлю, в Галілеї.

Експерт організації Bellingcat Арік Толер вважає, що на відео - муляжі ракет, які використовують на армійських навчаннях.

Акаунт пізніше видалив відео і вибачився за неправдиву інформацію.