15-річний хлопець, чиї батьки померли від коронавірусу, наклав на себе руки

1 година тому

Автор фото, Facebook / Поліція Київщини Підпис до фото, У березні померли обоє прийомних батьків Дениса Родікова

На Київщині помер 15-річний Денис Родіков, який кілька тижнів тому втратив прийомних батьків через ковід.

За даними поліції, хлопець наклав на себе руки.

Пішов з дому

Сім'я Родікових жила у селі Липовий Скиток у Фастівському районі Київщині у дитячому будинку сімейного типу.

У березні від коронавірусної хвороби помер батько Володимир Родіков, а за дев'ять днів - мати Діана Родіков. Без батьків залишилися 13 дітей.

17 травня Денис Родіков пішов з дому й залишив у соцмережах відеозапис, з якого випливало, що він планує самогубство.

"Не через школу я так вирішив вчинити. Не через те, що мене хтось булить. Такого немає", - йдеться у фрагменті відео, опублікованому поліцією.

Поліція одразу почала пошуки юнака й із записів відеокамер встановила, що у селі Калинівка він перевдягнувся та викинув свій одяг - ймовірно, щоб ускладнити пошуки.

Автор фото, Поліція Київщини

Пізніше на лінію "102" надійшло повідомлення, що вже у Києві молода людина стрибнула з мосту на бетонний тротуар.

Постраждалим виявився Денис Родіков.

У важкому стані його доправили у лікарню, але зранку 18 травня він помер.

Поліція відкрила справу за статтею про доведення до самогубства, як того вимагає слідство.

"Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей!" - відзначають правоохоронці.

"Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим", - додають у поліції Київщини.

Сім'я Родікових

Автор фото, facebook.com/rodikovvladimir Підпис до фото, Володимир і Діана Родікові були батьками-вихователями для 11 дітей

"Вже більше вісім років, як Денька залишив дитбудинок і став нашим сином. Складне, страшне і важке дитинство - алкоголізм матері, побої вітчима, голод, злидні, дитбудинок... Але, слава Господу, - все змінилося. Він знайшов сім'ю", - писав про Дениса Родікова його прийомний батько Володимир на останній день народження хлопця в червні минулого року.

Він додав, що юнак хотів стати художником і поліцейським.

Подружжя Родікових виховувало трьох своїх і вісьмох всиновлених дітей. Також вони мали двох старших повнолітніх дітей.

Сама ж родина з Макіївки й змушена була поїхати з Донбасу в 2014 році через війну.

У 2017 році вони оселилися у великому будинку в селі Липовий Скиток біля Василькова.

На початку березня 2021 року обоє батьків потрапили до лікарні з важкою формою ковіду.

44-річний Володимир Родіков помер 20 березня, а 45-річна Діана Родікова - 29 березня.

Автор фото, Володимир Родіков

Діти після цього жили у центрі реабілітації, з ними працювали психологи.

Згодом Денис Родіков повернувся у дім в селі Липовий Скиток.

Долю самого дитячого будинку ще мали вирішити, адже він належить Калинівській селищній раді.

Як варіант розглядали можливість, щоб доросла сестра взяла опіку над молодшими дітьми.

"Ці діти пережили дуже багато горя - трагедію власних родин, коли вони опинилися в інтернаті, війну, переселення. І от тільки у них тут налагодився побут, школа, друзі, сталося таке горе - вони знову втратили батьків. Відразу і маму і тата", - розповідала місцева депутатка у березні Ірина Горбачова.