90 людей зникли в морі через найсильніший за 20 років циклон

1 година тому

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По західному узбережжю Індії вдарив циклон Тауктае - найсильніший в цьому регіоні з 1998 року. Швидкість вітру сягала 160 кілометрів на годину.

За повідомленнями влади, загинули щонайменше 12 людей, ще 200 тисяч евакуювали.

Ще понад 90 людей вважаються зниклими безвісти після того, як через циклон затону баржа біля узбережжя міста Мумбаї.

Про загрозу надзвичайно потужного циклонічного шторму влада повідомила ввечері у понеділок.

Негода зачепила штати Керал, Карнатака, Гоа, Гуджарат та Махараштра.

Зникли в морі

На борту баржі було близько 270 людей, більше 170 з них вже вдалося врятувати.

Сама ж рятувальна операція ще триває.

Затонула баржа перевозила персонал морських бурових установок.

Циклон зірвав її з якоря й вона почала дрейфувати.

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У цьому районі застрягли ще три пасажирські баржі, на яких перебувають 700 людей, сильний шторм заважає їм підійти до берега.

Військові кораблі проводять рятувальну операцію, щоб забрати людей з цих барж.

Циклон

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У штаті Гуджарат пориви вітру спустошили прибережну зону, поваливши дерева та опори лінії електропередач.

Військово-морський флот направив три кораблі, аби спробувати врятувати сотні людей, які застрягли на кількох баржах неподалік узбережжя штатів Махараштра та Гуджарат.

У вівторок з'явилися повідомлення, що одна з цих барж затонула.

Військові кажуть, що їм вдалося врятувати 177 з 270 людей, які були на борту. Пошуки інших тривають.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Понад 200 тисяч людей, які опинилися в зоні небезпеки евакуювали у табори, що посилило побоювання щодо поширення коронавірусу, від чергової хвилі якого наразі страждає країна.

Тисячі рибальських човнів повернулися до гавані. У Мумбаї через негоду також тимчасово закрили аеропорт.

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Зранку у вівторок Метеорологічний центр Індії повідомив, що циклон поступово слабшає, але все ж закликав людей залишатися обережними.