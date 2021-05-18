Незалежне білоруське видання TUT.by заблокували. Проти нього відкрили справу

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Tut.by

Щодо працівників порталу TUT.by, одного з найбільших незалежних ЗМІ Білорусі, відкрили справу за статтею про ухилення від сплати податків. Сайт заблокували за рішення міністерства інформації.

Зранку у вівторок в редакцію видання в Мінську з обшуком прийшли працівники департаменту фінансових розслідувань (ДФР) комітету держконтролю Білорусі.

Також силовики прийшли додому до кількох журналістів та головного редактора TUT.by Марини Золотової.

Обшук проходить і вдома в журналістки Олени Толкачової, відомої тим, що висвітлювала минулорічні протести в Білорусі. У вересні її вже затримували.

Наразі статус Толкачової у новій справі не визначений, пише TUT.by.

Повідомляється також про затримання журналістів і фотографів, які приїхали в редакцію TUT.by зранку у вівторок.

З посиланням на матеріали справи місцеві ЗМІ повідомляють, що серед фігурантів - директор і головний бухгалтер видання.

У редакції видання припинили відповідати на дзвінки, її двері заклеєні чорним поліетиленом. У TUT.by кажуть, що обшуки проходять і в регіональних відділеннях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, TUT.by був одним із основних джерел інформації про протести 2020 року

Лідер білоруської опозиції Світлана Тиханоська заявила, що обговорює "розгром" видання з представниками ЄС.

В заяві департаменту фінансових розслідувань йдеться, що справу відкрили за статтею про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

За версією слідства, сайт став резидентом білоруського Парку високих технологій, завдяки чому користувався податковими пільгами.

Пов'язана з сайтом юридична особа необґрунтовано користуватися пільгами і завдала великих фінансових збитків державі, заявили в ДФР.

Згодом міністерство інформації країни оголосило про блокування доступу до сайту. В заяві йдеться, що це зробили через публікацію матеріалів з "інформацією від імені незареєстрованого фонду BYSOL".

Наразі сайт недоступний.

Світлана Тихановська у своєму відеозверненні назвала ситуацію "умисним вбивством" ЗМІ.

TUT.by - одне з небагатьох незалежних ЗМІ у Білорусі. Сайт активно висвітлював минулорічні протести проти Олександра Лукашенка.

У вересні TUT.by тимчасово позбавили акредитації за позовом міністерства інформацію, яке побачило у статтях видання "недостовірну інформацію", яка завдає шкоди державним інтересам.

Раніше МЗС Білорусі також позбавив акредитації на роботу в країні кореспондентів кількох іноземних ЗМІ - зокрема двох журналістів Російської служби BBC.