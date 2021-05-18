Страх і сльози на тлі протистояння ХАМАС з Ізраїлем. Фото вражають

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежа на фабриці у секторі Газа після ізраїльського артилерійського удару

Бойові дії між Ізраїлем та палестинськими бойовиками не припиняються, зростає занепокоєння з приводу втрат, до яких призводить насильство над цивільним населенням.

Вражаючі фотографії показують шкоду конфлікту для цивільного населення за останні кілька днів. Авіаційні удари і ракетні обстріли перетворюють будинки та майно на руїни і змушують людей терміново шукати притулок.

Автор фото, Getty Images

Ізраїль заявляє, що його авіаудари по сектору Газа спрямовані на палестинських бойовиків, але лінії електропередач та головні дороги також пошкоджені.

На фотографії вище палестинець згорбився над завалами зруйнованого будинку після ізраїльського авіаудару у неділю.

Частина його родини була похована під уламками.

Автор фото, Getty Images

Неділя була найбільш смертоносним днем у секторі Газа відтоді, як бої розгорілися понад тиждень тому.

Ізраїльські авіаудари поцілили жваву вулицю трохи після опівночі, внаслідок чого кілька будинків завалились, а десятки людей загинули.

"Нам потрібно щонайменше 10 років, щоб побудувати те, що було пошкоджено тут, в секторі Газа", - сказав у понеділок BBC педіатр Мохаммад Абу Райя після подальших авіаударів.

По всій території відбулися імпровізовані похорони. Жінка вгорі оплакує свою родину, яка загинула внаслідок авіаудару в місті Газа.

Автор фото, Reuters

Тим часом ХАМАС, який контролює сектор Газа, та інші угруповання палестинських бойовиків продовжують запускати ракети в напрямку Ізраїлю.

Будинки та будівлі пошкоджені, і мільйони ізраїльтян були змушені переміститися до бомбосховищ, коли лунали попереджувальні сирени.

Дівчинка на фото зображена в бомбосховищі в місті Ашкелон, на яке припав основний тягар ракетних обстрілів.

Автор фото, Getty Images

На цьому фото можна побачити Вікторію Тапалашвілі, яка оглядає пошкодження у своєму будинку в місті Ашдод на півдні Ізраїлю після обстрілу

"Це непросто - майже щовечора, щоночі ми дістаємо дітей з ліжка [і] біжимо до сховищ", - розповідає ВВС директор ізраїльської технологічної компанії та батько трьох дітей Ейтан Зінгер.

"У нас є від 30 до 60 секунд, щоб знайти сховище".

Автор фото, AFP

На цьому фото зображено ще один пошкоджений будинок в Ашдоді.

Повідомляється, що ізраїльська система оборони "Залізний купол" перехопила 90% ракет, випущених по території Ізраїлю.

Північ країни намагалися обстріляти ракетами з сусіднього Лівану.

Автор фото, EPA

Насильство також поширилося на окупований Західний берег ріки Йордан, де ізраїльські війська зіткнулися з палестинцями на вихідних.

Ці палестинці спостерігають з вікна, як під час похоронної процесії несуть тіло загиблого на Західному березі у неділю.

Палестинські араби живуть на Західному березі як в умовах обмеженого самоврядування, так і під військовим управлінням Ізраїлю.

Автор фото, Reuters

Цього чоловіка, Ріяда Ешкунтану, витягли з-під завалів разом з його шестирічною донькою Сузі в секторі Газа.

Вона провела кілька годин у пастці під їхнім будинком і врешті-решт возз'єдналася зі своїм батьком у найбільшій лікарні Гази.

"Вибач мені, доцю. Ви кричали мені, щоб я прийшов до вас, але я не міг прийти", - сказав пан Ешкунтана, коли вони возз'єдналися, повідомляє Reuters.

Автор фото, Getty Images

На цьому знімку зображена родина Абу Дайєр у лікарні Аль-Шифа в секторі Газа, незабаром після того, як загинули двоє членів родини.

Автор фото, AFP

Ця жінка оцінює шкоду, яку завдали її будинку в Ашкелоні, а по телевізору продовжують розповідати про бойові дії.

Насильство викликає дедалі більшу стурбованість на міжнародному рівні.

Світові лідери та гуманітарні організації закликали вжити заходів для запобігання смерті жителів та хаосу, спричиненого руйнуванням будівель та інфраструктури.

Автор фото, Getty Images

На фото вище чоловік оплакує смерть своєї 12-річної дочки в секторі Газа.

А внизу сім'я та друзі ізраїльського військового плачуть на його похороні.

Наразі конфлікт триває вже другий тиждень, і ознак його закінчення мало. Повітряні удари та ракетні обстріли тривали і у вівторок.

США та інші світові держави висловили підтримку припиненню вогню, але поки що воно не здається неминучим.

Автор фото, Reuters

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