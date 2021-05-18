Євробачення-2021. Go_A та конкуренти - не захворіти й перемогти

12 хвилин(и) тому

У Роттердамі стартує пісенний конкурс "Євробачення-2021", який минулого року скасували через пандемію. Цього разу організатори зважилися вивести конкурсантів на сцену.

Всіх учасників тестують на коронавірус.

Українка Катерина Павленко не змогла разом з іншими музикантами Go_A взяти участь в першій репетиції та пресконференції до отримання результатів тесту.

Кліп на пісню "Шум", з якою Go_A представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.

Поєднують здачу ПЛР-тестів з приготуваннями до виступів на Ahoy Arena й конкурсанти з інших країн.

Дивіться ексклюзивний репортаж ВВС з Євробачення.