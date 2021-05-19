Пейзажі з Марсу: китайський марсохід надіслав перші фото

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, CNSA Підпис до фото, Вид спереду показує рівнинний пейзаж рівнини Утопія

Китай опублікував перші фотографії, зроблені його марсоходом "Журонг" на Марсі.

Одна з них показує пейзаж попереду робота, який перебуває на посадковій платформі; заднє зображення показує сонячні батареї "Журонга".

Марсохід торкнувся поверхні Червоної планети рано вранці в неділю за пекінським часом.

Таким чином Китай став лише другою країною - після Америки - яка успішно посадила зонд на поверхню Марса й експлуатуватиме його протягом значного періоду часу.

Китайські вчені сподіваються, що шестиколісний ровер перебуватиме щонайменше 90 марсіанських днів на рівнині Утопія, величезній місцевості в північній півкулі планети.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, Вид ззаду показує розгорнуті сонячні батареї та антену зв'язку

"Журонг" дуже схожий на транспортні засоби NASA Spirit та Opportunity 2000-х років. Він важить близько 240 кг і працює від розкладних сонячних батарей.

Висока щогла має камери для фотографування та сприяння навігації. П'ять додаткових інструментів досліджуватимуть мінералогію місцевих порід та загальний характер довкілля, зокрема погоду.

Як і нинішні американські ровери (Curiosity та Perseverance), "Журонг" має лазерний інструмент для оцінки хімічного складу гірських порід. Радар шукатиме під поверхнею замерзлу воду.

Рівнина Утопія (Utopia Planitia) - це місце, де NASA провела місію Viking-2 у 1976 році.

Це колосальний басейн - діаметром понад 3000 км - який був сформований на початку історії Марса.

Існує кілька доказів того, що колись там був океан.

Дистанційне зондування супутників вказує на значні запаси льоду на глибині.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, "Журонг" схожий на американські марсоходи Spirit та Opportunity

Америка посадила на Марс свій останній ровер Perseverance у лютому.

Європа, яка двічі зазнавала невдач зі спробами посадки, наступного року відправить на Марс марсохід під назвою Розалінд Франклін (у спільному проєкті з росіянами).