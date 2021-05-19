Євробачення-2021: українці Go-A нервово пройшли до фіналу

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Eurovision Song Contest

У Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення, за підсумками якого до фіналу конкурсу потрапив український гурт Go-A.

Їх оголосили останніми серед десяти переможців півфіналу.

Українським глядачам довелося понервувати через те, чи будуть Go-A у фіналі, адже в кінці Україна претендувала на єдине місце разом з іншими шістьма країнами (хоча й фіналістів оголошували у довільному порядку).

Але сам виступ і пісню "Шум" публіка в Роттердамі зустріла дуже тепло.

Автор фото, Eurovision Song Contest Підпис до фото, Людей у залі, де проходив півфінал, було менше, ніж зазвичай

"Нам і так, вибачте, нелегко кожного дня. Фух!" - прокоментував прохід Go-A у фінал український ведучий трансляції Євробачення Сергій Притула.

Загалом етап першого півфіналу пройшли виконавці з десяти країн.

Автор фото, eurovision.tv

Фінал

Переможець Євробачення визначиться у фіналі, який відбудеться пізно ввечері цієї суботи, 22 травня.

Загалом у конкурсі змагаються 39 виконавців, а у фіналі змагатимуться 26 країн.

Більшість команд майже два роки готувалися до виступу на Євробаченні, тому що минулого року конкурс скасували через пандемію.

Це стосується й України.

Гурт Go-A, який представлятиме країну цьогоріч, мав брати участь у конкурсі минулого року з піснею "Соловей".

Цього року для свого виступу на Євробаченні вони обрали композицію "Шум", фінальну версію якої представили 9 березня. Попередня була довшою, ніж необхідно для формату цього пісенного конкурсу.

Одна з фавориток конкурсу - співачка Destiny, яка представляє Мальту з піснею Je Me Casse і має потужний вокал.

Згідно з прогнозами букмекерів, останніми днями вона лідирувала як можливий переможець.

Підпис до фото, Destiny виграла Дитяче Євробачення у 2015 році й хоче бути першою людиною, яка зробила дубль, також вигравши головний конкурс

Однак станом на 17 травня, у потенційні лідери також вирвались Італія, Франція, Ісландія, Кіпр, Болгарія, Швейцарія та Україна (потенційне 8 місце).

Францію представляє Барбара Праві, а навколо її пісні - Voila - багато галасу.

Автор фото, Joel Saget Підпис до фото, Послухайте пісню Барбари Праві з заплющеними очима - і ви зможете уявити, ніби п'єте каву на паризькій вуличці

Автор фото, EBU / Thomas Hanses Підпис до фото, Репетиція британського виконавця

Серед учасників конкурсу співак Джеймс Ньюман з Британії.

Він каже, що його трек Embers є метафорою конкурсу.

"Іскри не згасають, і люди знову збираються разом", - каже він.