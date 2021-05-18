Супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Наомі Кемпбелл була першою темношкірою моделлю на обкладинці британського Vogue

Супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою дівчинки.

50-річна знаменитість повідомила цю новину в Instagram, де опублікувала фото, на якому її рука тримає ніжки дитини.

"Прекрасне маленьке благословення обрало мене бути її матір'ю, тому я маю честь мати цю ніжну душу у моєму житті", - написала супермодель.

Дизайнер Марк Джейкобс був серед тих, хто привітав модель, яка раніше не повідомляла, що вона має стати матір'ю.

Британський редактор Vogue Едвард Еннінфул також привітав Наомі Кемпбелл. Він написав: "Те, що я побачив вас разом, зробило мій рік. Ви принесете одна одній стільки радості".

Під час інтерв'ю 2017 року виданню Evening Standard пані Кемпбелл розповіла про бажання стати матір'ю.

"Я весь час думаю про народження дітей. Але тепер, коли наука стала такою, я думаю, що можу робити це, коли хочу", - зазначила вона.

Жодних інших деталей вона не повідомила.

Наомі Кемпбелл потрапила до світу моди школяркою. Вона стала першою чорношкірою британською моделлю, яка з'явилася на обкладинці британського Vogue.

Вона також відома своєю благодійною діяльністю, а в 2005 році заснувала Fashion For Relief, благодійну організацію, яка поєднує моду та благодійність.