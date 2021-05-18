Втрачене село виринуло з дна італійського озера

56 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так озеро Резія виглядає у звичайних умовах

Реконструкція водосховища в Італії виявила залишки села, яке десятиріччя тому занурилось у воду.

Озеро Резія на півночі країни найбільш відоме шпилем дзвіниці, яка стирчить з його крижаних вод.

Символічний пейзаж навіть надихнув книгу та серіал Netflix "Затоплене місто".

Але з тимчасовим осушенням озера місцеві жителі змогли побачити рештки Курона - села, в якому колись мешкали сотні людей, перш ніж його затопили для створення гідроелектростанції в 1950 році.

Автор фото, Luisa Azzolini

Озеро Резія - або Решензее, як його називають німецькою мовою - розташоване у Південному Тіролі, альпійському регіоні, який межує з Австрією та Швейцарією.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, можна помітити сходинки, льохи та стіни у місцевості, яка зазвичай перебувала під водою, неподалік від більш впізнаваної дзвіниці XIV сторіччя.

Луїза Аццоліні, яка походить із регіону, написала в Twitter, що прогулянка серед руїн колишнього села була "дивним відчуттям".

Автор фото, Luisa Azzolini

Село Курон вкрила вода у 1950 році, коли влада вирішила побудувати дамбу та об'єднати два сусідні озера, попри заперечення мешканців.

Понад 160 будинків затопили, а населення села переселили - хоча дехто вирішив залишитися в новому селі, створеному неподалік.

Наразі озеро популярне серед туристів влітку, а взимку відвідувачі можуть ходити по замерзлій поверхні, щоб дістатися до дзвіниці.