Степанов у відставці, нові загиблі в Ізраїлі і півфінал Євробачення. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску новин 18 травня:

Верховна Рада проголосувала за відставку трьох міністрів уряду. Найбільше голосів було за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Чому головного борця з коронавірусом усунули з посади саме зараз?

Чим запам'яталися інші звільнені парламентом міністри - інфраструктури і економіки?

На Близькому Сході без полегшення, попри заклики припинити вогонь. Бойовики ХАМАСу обстрілюють Ізраїль і у вівторок вбили двох тайців, які працювали в сільському господарстві. Ізраїльські сили оборони відповідають прицільними ударами по смузі Газа. Палестинці страйкують. Що діється, пояснює наш редактор на Близькому Сході.

Перший півфінал Євробачення - за лаштунками конкурсу побували наші кореспонденти в Роттердамі.

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