"Котяче гніздування": кішка з кошенятами поселилася у пташиному гнізді

54 хвилин(и) тому

Автор фото, CAT PROTECTION/PA Підпис до фото, Кошача родина оселилася на дереві в індустріальній зоні

У британському містечку Амершем кішка вирішила вирощувати кошенят у старому пташиному гнізді.

Місцевий фонд із захисту котів, який виявив котяче "гніздо", з подивом відзначає, що за кицькою з кошенятами доглядає ще й кіт, що "дуже незвично".

Кицьку назвали Оріола, кота - Віллет, а трьох кошенят - Бран, Джей і Лорі.

Автор фото, CATS PROTECTION/PA Підпис до фото, Це не пташенята, а маленькі коти

"Котячий клан" знайшла волонтерка Рут Голлер після тижня пошуків.

Перед цим волонтерів попередили про те, що коти оселилися десь у індустріальній зоні.

Тож волонтери встановили тут камери, щоб стежити за котячою родиною.

Раніше в цьому районі знайшли мертве новонароджене котеня.

Врешті-решт волонтерка помітила котячу пару й простежила за нею до дерева.

"Я хотіла придивитися ближче і вилізла на якісь контейнери, щоб дістатися високого дерева", - пояснює Рут.

Автор фото, CATS PROTECTION Підпис до фото, Волонтерка вилізла на сірий контейнер і так знайшла котяче гніздо

"І так я побачила прямо переді мною гніздо, де мама годувала трьох кошенят", - каже волонтерка.

"А кіт спостерігав за цим поруч", - додає вона.

Котів у підсумку забрали з гнізда, їх оглянули ветеринари і передали на догляд.

Тепер волонтери сподіваються, що знайдуться господарі, які заберуть і кішку, і кота, щоб їх не роз'єднувати.

За їхніми словами, досить рідко можна зустріти кота, який живе поруч з кицькою після того, як народжуються кошенята.