"Котяче гніздування": кішка з кошенятами поселилася у пташиному гнізді
У британському містечку Амершем кішка вирішила вирощувати кошенят у старому пташиному гнізді.
Місцевий фонд із захисту котів, який виявив котяче "гніздо", з подивом відзначає, що за кицькою з кошенятами доглядає ще й кіт, що "дуже незвично".
Кицьку назвали Оріола, кота - Віллет, а трьох кошенят - Бран, Джей і Лорі.
"Котячий клан" знайшла волонтерка Рут Голлер після тижня пошуків.
Перед цим волонтерів попередили про те, що коти оселилися десь у індустріальній зоні.
Тож волонтери встановили тут камери, щоб стежити за котячою родиною.
Раніше в цьому районі знайшли мертве новонароджене котеня.
Врешті-решт волонтерка помітила котячу пару й простежила за нею до дерева.
"Я хотіла придивитися ближче і вилізла на якісь контейнери, щоб дістатися високого дерева", - пояснює Рут.
"І так я побачила прямо переді мною гніздо, де мама годувала трьох кошенят", - каже волонтерка.
"А кіт спостерігав за цим поруч", - додає вона.
Котів у підсумку забрали з гнізда, їх оглянули ветеринари і передали на догляд.
Тепер волонтери сподіваються, що знайдуться господарі, які заберуть і кішку, і кота, щоб їх не роз'єднувати.
За їхніми словами, досить рідко можна зустріти кота, який живе поруч з кицькою після того, як народжуються кошенята.