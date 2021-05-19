Священний Ганг заполонили сотні тіл. Індію охопила друга хвиля коронавірусу

Гіта Панді

BBC News, Делі

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похоронні вогнища на березі Гангу в Аллахабаді, де впродовж кількох днів виловлювали тіла, що пливли вниз за течією

Священна для всіх індусів річка Ганг в останні дні заповнена трупами.

Сотні тіл плавають у її водах або поховані в піску на її берегах. Ті, хто живуть близько від місця, куди викинуло тіла, - в штаті Уттар-Прадеш - побоюються, що мерці - це жертви коронавірусу.

В останні тижні Індію охопила друга руйнівна хвиля пандемії. Зафіксували понад 25 мільйонів хворих і 275 тисяч смертей, але експерти кажуть, що реальна кількість загиблих в кілька разів вища.

На берегах Ганга цілодобово горять масові похоронні вогнища, а місць для кремації не вистачає.

ВВС поговорила з місцевими репортерами, посадовцями та очевидцями у найбільш постраждалих районах штату Уттар-Прадеш та виявила, що за цією ситуацією стоять традиційні вірування, бідність і пандемія, яка забирає життя людей з блискавичною швидкістю.

Річища всіяні могилами

Жах в Уттар-Прадеш почався 10 травня, коли 71 труп викинуло на берег річки в селі Чауса в окрузі Біхарі, недалеко від державного кордону.

Суперінтендант місцевої поліції Нірадж Кумар Сінгх повідомив BBC, що розтин проводили на найбільш розкладених тілах, взяли зразки ДНК, а тіла поховали у ямах на березі річки.

За словами представників влади, деякі з решток могли потрапити в Ганг після звичайної кремації на березі, але вони підозрюють, що трупи просто скинули в річку. Тоді ж поліція встановила сітку на воді, щоб виловлювати тіла.

Днем пізніше, за 10 км від Чауси, на березі річки в селі Гахмар, знайшли десятки дуже розкладених тіл, які їли дикі собаки й ворони.

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Місцеві розповіли, що тіла вимивало на берег протягом кількох днів, але влада ігнорувала скарги на сморід, поки новини про трупи, знайдені нижче за течією, не потрапили у заголовки газет.

Десятки набряклих і розкладених тіл також побачили мешканці сусіднього округу Баллія під час ранкового купання. Газета Hindustan повідомила, що місцева поліція витягнула там 62 трупи.

У кількох населених пунктах річище річки всіяне неглибокими могилами.

На відео, надісланих BBC з набережної Менді гхат (культова споруда на березі річки для ритуального омовіння чи кремації) в Каннауджі, видно безліч насипів розміром з людину.

Багато з них виглядають як звичайний горбок у річищі, але кожен приховує тіло. У сусідньому гхаті Махадеві знайшли щонайменше 50 тіл.

"Масова" розбіжність у даних про померлих

Традиційно індуси кремують своїх мерців. Але чимало громад дотримуються так званого Jal Pravah - обряду поховання в річці дітей, незаміжніх дівчат або тих, хто помирає від інфекційних захворювань чи зміїних укусів.

Чимало бідняків також не можуть дозволити собі кремацію, тому загортають тіло у білий муслін та кидають його у воду. Іноді до тіл прив'язують каміння, щоб ті залишалися зануреними у воду, але багато трупів плавають без вантажу. Тіла мерців, що плавають у Гангу, зазвичай не викликають подиву у місцевих жителів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похоронні вогнища на березі Гангу в Уттар-Прадеш

Дивує інше - велика кількість тіл, що з'явилися за такий короткий час і в багатьох місцях на березі річки. Журналіст з Канпура розповів BBC, що трупи є свідченням "величезної невідповідності між офіційними даними про смерті від Covid-19 та фактичними цифрами на місцях".

За його словами, у Канпурі з 16 квітня по 5 травня офіційно від коронавірусу померли 196 людей, але дані семи крематоріїв свідчать про майже вісім тисяч кремацій.

"У квітні всі електричні крематорії працювали цілодобово і без вихідних. Але навіть цього було недостатньо, тому влада дозволила спалювати тіла людей біля крематоріїв за допомогою деревини", - сказав він.

"Але крематорії брали тільки тіла, які надходили з лікарень з сертифікатами Covid-19, тому безліч людей вмирали вдома, не здаючи жодних аналізів. Їхні родини відвозили тіла на околиці міста або у сусідні райони. Якщо не могли знайти дрова або місце для кремації, вони просто ховали їх на дні річки", - розповів журналіст.

На думку іншого журналіста з Праяграджа, багато з померлих були або ковідними хворими, які пішли з життя вдома без тесту, або бідняками, які не могли дозволити собі кремацію.

"Це крає серце, - каже він. -Усі ці люди були чиїмось сином, донькою, братом, батьком і матір'ю. Вони заслуговують на повагу після смерті. Але вони навіть не стали частиною статистики - вони померли невідомими й були поховані невідомими".

Ховають з 7 ранку до 11 вечора

Тим часом виявлення могил та напіврозкладених тіл, а також побоювання, що вони можуть бути заражені коронавірусом, спричинило паніку у селах на берегах Гангу.

Річка бере свій початок у Гімалаях та є однією з найбільших у світі. Індуси вважають її священною, вони вірять, що купання у Гангу очищує їхні гріхи, та використовують цю воду для релігійних ритуалів.

63-річний житель Каннауджі, Джагмохан Тиварі, розповів місцевому телеканалу, що бачив "150-200 могил" на березі річки.

"Ховають з 7 ранку до 11 вечора, - сказав він. - Це жахлива картина".

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Місцеві ж люди побоюються, що поховані на березі тіла плаватимуть у річці після дощу або коли підвищиться рівень води.

Минулої середи (12 травня) уряд штату заборонив Jal Pravah і запропонував фінансову допомогу бідним родинам, які не можуть дозволити собі кремацію. У багатьох місцях поліція витягувала трупи з річки за допомогою палиць та винаймала човнярів, щоб доставити їх на берег. Там розкладені тіла або ховають у ямах, або спалюють на похоронних вогнищах.

Прасад Сінгх з маґістрату міста Гхазіпур розповів ВВС, що спеціальні загони патрулюють насипи та місця кремації, аби не дати людям скидати тіла у воду. Але його команда все одно щодня знаходить у річці одне або два тіла.

"Тому в останню путь проводжаємо їх ми", - каже він.