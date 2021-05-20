США заполонили мільярди цикад після 17 років сну
Після 17 років зимової сплячки під землею на східному узбережжі Америки з'явилися мільярди цикад.
Це характерний для регіону вид цикад із 13-ти та 17-річними життєвими циклами.
Цикад, які вилізли з-під землі навесні 2021 року, називають Виводком Х (Brood X). Вони 17 років харчувалися соком з коріння дерев.
На фото видно, як комахи знімають свою захисну оболонку, у якій перебували під час зимової сплячки. Вони з'явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані і Західній Вірджинії.
За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйонів комах, тобто загалом з'явилися десятки мільярдів цикад.
Цикади з Виводку X відомі неймовірним рівнем шуму, який вони створюють для того, аби привабити партнера і продовжити рід. Цей звук схожий на шум мотокосарки чи мотоцикла.
Тепер 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.
Після спарювання кожна самка відкладає сотні яєць на гілках дерев. Доросла самка помирає, а з яєць вилуплюються нові німфи цикад, які падають і зариваються в землю. На наступні 17 років.
Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році.
Цикади є одними з небагатьох комах-довгожителів, хоча більшу частину життя проводять під землею.
Попри нетривалий час перебування дорослих комах на землі, вони їдять пагони молодих дерев і виноградну лозу, чим можуть завдати шкоди деревам.
Водночас цикади не є небезпечними для людей, а для тварин і птахів є корисною їжею.
Люди можуть їсти цикад, якщо їм смакує, оскільки комахи їстівні і є хорошим джерелом білка.
Також не варто плутати цикад з сараною - пошесть сарани може знищити врожаї та спричинити багато проблем у деяких частинах світу.
Вчені не до кінця впевнені, чому цикади з'являються саме в цей час. Деякі вважають, що це допомагає комахам уникнути хижаків.
Нашестя хрущів
А в Україні цієї весни спостерігають нашестя хрущів.
У хрущів три- та чотирирічні життєві цикли. Саме цього року виросли дорослі особини хруща, яких ми й можемо бачити ввечері.
Цьогоріч хрущів так багато, що птахи не встигають їх поїдати.