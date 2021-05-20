США заполонили мільярди цикад після 17 років сну

18 хвилин(и) тому

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Після 17 років зимової сплячки під землею на східному узбережжі Америки з'явилися мільярди цикад.

Це характерний для регіону вид цикад із 13-ти та 17-річними життєвими циклами.

Цикад, які вилізли з-під землі навесні 2021 року, називають Виводком Х (Brood X). Вони 17 років харчувалися соком з коріння дерев.

На фото видно, як комахи знімають свою захисну оболонку, у якій перебували під час зимової сплячки. Вони з'явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані і Західній Вірджинії.

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За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйонів комах, тобто загалом з'явилися десятки мільярдів цикад.

Цикади з Виводку X відомі неймовірним рівнем шуму, який вони створюють для того, аби привабити партнера і продовжити рід. Цей звук схожий на шум мотокосарки чи мотоцикла.

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Тепер 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.

Після спарювання кожна самка відкладає сотні яєць на гілках дерев. Доросла самка помирає, а з яєць вилуплюються нові німфи цикад, які падають і зариваються в землю. На наступні 17 років.

Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році.

Цикади є одними з небагатьох комах-довгожителів, хоча більшу частину життя проводять під землею.

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Попри нетривалий час перебування дорослих комах на землі, вони їдять пагони молодих дерев і виноградну лозу, чим можуть завдати шкоди деревам.

Водночас цикади не є небезпечними для людей, а для тварин і птахів є корисною їжею.

Люди можуть їсти цикад, якщо їм смакує, оскільки комахи їстівні і є хорошим джерелом білка.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, М'ясоїдам варто переглянути харчові звички, стверджують учені.

Також не варто плутати цикад з сараною - пошесть сарани може знищити врожаї та спричинити багато проблем у деяких частинах світу.

Вчені не до кінця впевнені, чому цикади з'являються саме в цей час. Деякі вважають, що це допомагає комахам уникнути хижаків.

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Нашестя хрущів

А в Україні цієї весни спостерігають нашестя хрущів.

У хрущів три- та чотирирічні життєві цикли. Саме цього року виросли дорослі особини хруща, яких ми й можемо бачити ввечері.

Цьогоріч хрущів так багато, що птахи не встигають їх поїдати.