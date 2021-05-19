Спікерка Палати представників США Пелосі закликала до бойкоту Олімпіади в Пекіні. Чому

1 година тому

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Спікерка Палати представників США (нижня палата Конгресу), впливова демократка Ненсі Пелосі закликала до дипломатичного бойкоту зимових олімпійських ігор в Пекіні у 2022 році.

Причина - продовження репресій у Сіньцзяні проти уйгурів, які Вашингтон називає геноцидом.

Пелосі вважає, що спортсмени мають брати участь в іграх, а от лідери держав відвідувати їх не повинні.

Влада Китаю утримує понад 1 мільйон уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні - регіоні на північному заході країни.

Там вони живуть у закладах "перевиховання" - таборах, схожих на тюрми, де їх утримують упродовж невизначеного періоду без висунення будь-яких звинувачень.

Спершу країна заперечувала існування таких таборів, але потім там заявили, що табори - це захід проти тероризму.

Уряд Китаю також звинувачують у багатьох інших порушеннях прав корінного населення Сіньцзина, включаючи тотальне стеження, примусову стерилізацію уйгурських жінок і розлучення дітей з їхніми родинами.

"Якщо лідери держав їдуть у Китай в момент, коли там триватиме геноцид, дійсно виникає запитання, - а який моральний авторитет у нас, щоб говорити про права людини будь-де у світі?" - заявила Пелосі.

Лю Пеньюй, представник китайського посольства у Вашингтоні, різко прокоментував висловлювання Пелосі.

"Цікаво, що змушує деяких американських політиків думати, що вони насправді мають так званий "моральний авторитет"? Що стосується питань прав людини, в США немає права - ні історично, ні зараз - виступати з огульною критикою Китаю", - сказав Лю агентству Reuters.

США визнали репресії проти уйгурів геноцидом 19 січня, в останній день роботи адміністрації Дональда Трампа.

Адміністрація Джо Байдена, яка прийшла їй на зміну, вирішила не переглядати офіційну позицію США щодо цього питання.