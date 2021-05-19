Google показала новий дизайн Android 12: "Найбільші зміни в історії"

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Google

Компанія Google презентувала оновлену версію операційної системи Android, яка з-поміж іншого передбачає радикальне оновлення дизайну.

Зміни у зовнішньому вигляді інтерфейсу ОС в компанії називають найбільшими в її історії.

"Android 12 включає наймасштабнішу зміну дизайну в історії Android. Ми переосмислили все, від кольорів до форм, світла і руху. В результаті Android 12 став більш виразним, динамічним і індивідуальним, ніж будь-коли раніше", - кажуть у Google.

Там додають, що новий дизайн стане більш персоналізованим та адаптивним: приміром, коли користувач просто змінить шпалери на головному екрані смартфону, система сама визначить домінуючі кольори цього зображення і підбере відповідні для нього відтінки до всього інтерфейсу.

В результаті колір віджетів, сповіщень, екрану блокування та інших елементів зміниться так, аби якнайвдаліше доповнювати фото на шпалерах.

Окрім того, в Google обіцяють, що нова ОС швидше реагуватиме на доторки, а анімації інтерфейсу будуть більш плавними.

Також в компанії запевнили, що Android 12 оптимізує роботу процесора, завдяки чому телефон буде повільніше розряджатися.

Інші важливі нововведення стосуються безпеки: користувачі отримають більше контролю над тим, якою інформацією про себе вони діляться з мобільними додатками.

Поки що нова операційна система працює в бета-версії і доступна для завантаження на пристрої Pixel та деякі моделі Lenovo, Asus, Xiaomi та інших виробників (з повним списком підтримуваних пристроїв можна ознайомитися тут).

Усі заплановані візуальні зміни стануть доступними не одразу: їх додаватимуть поступово - до офіційного виходу фінальної версії Android 12.