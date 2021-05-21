Євробачення-2021. Хто пройшов до фіналу
Пізно ввечері у четвер, 20 травня, у Роттердамі пройшов другий півфінал Євробачення, в рамках якого визначився остаточний список фіналістів пісенного конкурсу.
Другий півфінал
Переможцями другого півфіналу стали представники 10 країн:
- Албанія (Anxhela Peristeri - Karma)
- Сербія (Hurricane - Loco Loco)
- Болгарія (VICTORIA - Growing Up Is Getting Old)
- Молдова (Natalia Gordienko - SUGAR)
- Португалія (The Black Mamba - Love Is On My Side)
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið - 10 Years)
- Сан-Маріно (Senhit - Adrenalina)
- Швейцарія (Gjon's Tears - Tout l'Univers)
- Греція (Stefania - Last Dance)
- Фінляндія (Blind Channel - Dark Side)
Всього у фіналі Євробачення, який відбудеться 22 травня, виступатимуть учасники від 26 країн.
Окрім переможців першого та другого півфіналів, туди автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем попереднього конкурсу) та країн-засновниць Євробачення - Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.
У фіналі з-поміж інших буде й український гурт Go-A, який виступав у першому півфіналі з піснею "Шум".
Перший півфінал
Переможцями першого півфіналу, який проходив 18 травня, стали:
- Україна (Go_A - SHUM)
- Норвегія: (TIX - Fallen Angel)
- Ізраїль (Eden Alene - Set Me Free)
- Росія (Manizha - Russian Woman)
- Азербайджан (Efendi - Mata Hari)
- Мальта (Destiny - Je Me Casse)
- Литва (The Roop - Discoteque)
- Кіпр (Elena Tsagrinou - El Diablo)
- Швеція (Tusse - Voices)
- Бельгія (Hooverphonic - The Wrong Place)
Українським глядачам довелося понервувати щодо того, чи пройде Go-A до фіналу, адже в кінці голосування Україна претендувала на останнє прохідне місце разом з іншими шістьма країнами.
Більшість учасників, у тому числі й представники України, готувалися до виступу на Євробаченні майже два роки, оскільки минулого року конкурс скасували через пандемію.
У 2020-му Go-A мав брати участь у конкурсі з піснею "Соловей", але цього року підготували для виступу іншу композицію.
Хто фаворити
Судячи з останніх прогнозів букмекерів, які приймають ставки на потенційного переможця Євробачення, найбільші шанси на перше місце - близько 23% - у рок-гурту Måneskin, який представлятиме Італію з піснею "Zitti E Buoni".
На другому місці - французька співачка Барбара Праві, що виступатиме з піснею "Voilà". Її шанси на перемогу букмекери оцінюють у 19%.
Також у трійці лідерів - співачка Destiny з Мальти, якій дають коефіцієнт у 16%.
Україна в цьому рейтингу посідає четверту сходинку із шансами на перемогу у 9%.