Євробачення-2021. Хто пройшов до фіналу

43 хвилин(и) тому

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Пізно ввечері у четвер, 20 травня, у Роттердамі пройшов другий півфінал Євробачення, в рамках якого визначився остаточний список фіналістів пісенного конкурсу.

Другий півфінал

Переможцями другого півфіналу стали представники 10 країн:

Албанія (Anxhela Peristeri - Karma)

Сербія (Hurricane - Loco Loco)

Болгарія (VICTORIA - Growing Up Is Getting Old)

Молдова (Natalia Gordienko - SUGAR)

Португалія (The Black Mamba - Love Is On My Side)

Ісландія (Daði og Gagnamagnið - 10 Years)

Сан-Маріно (Senhit - Adrenalina)

Швейцарія (Gjon's Tears - Tout l'Univers)

Греція (Stefania - Last Dance)

Фінляндія (Blind Channel - Dark Side)

Всього у фіналі Євробачення, який відбудеться 22 травня, виступатимуть учасники від 26 країн.

Окрім переможців першого та другого півфіналів, туди автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем попереднього конкурсу) та країн-засновниць Євробачення - Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.

У фіналі з-поміж інших буде й український гурт Go-A, який виступав у першому півфіналі з піснею "Шум".

Перший півфінал

Переможцями першого півфіналу, який проходив 18 травня, стали:

Україна (Go_A - SHUM)

Норвегія: (TIX - Fallen Angel)

Ізраїль (Eden Alene - Set Me Free)

Росія (Manizha - Russian Woman)

Азербайджан (Efendi - Mata Hari)

Мальта (Destiny - Je Me Casse)

Литва (The Roop - Discoteque)

Кіпр (Elena Tsagrinou - El Diablo)

Швеція (Tusse - Voices)

Бельгія (Hooverphonic - The Wrong Place)

Автор фото, Eurovision Song Contest

Українським глядачам довелося понервувати щодо того, чи пройде Go-A до фіналу, адже в кінці голосування Україна претендувала на останнє прохідне місце разом з іншими шістьма країнами.

Більшість учасників, у тому числі й представники України, готувалися до виступу на Євробаченні майже два роки, оскільки минулого року конкурс скасували через пандемію.

У 2020-му Go-A мав брати участь у конкурсі з піснею "Соловей", але цього року підготували для виступу іншу композицію.

Хто фаворити

Автор фото, Getty Images

Судячи з останніх прогнозів букмекерів, які приймають ставки на потенційного переможця Євробачення, найбільші шанси на перше місце - близько 23% - у рок-гурту Måneskin, який представлятиме Італію з піснею "Zitti E Buoni".

На другому місці - французька співачка Барбара Праві, що виступатиме з піснею "Voilà". Її шанси на перемогу букмекери оцінюють у 19%.

Також у трійці лідерів - співачка Destiny з Мальти, якій дають коефіцієнт у 16%.

Україна в цьому рейтингу посідає четверту сходинку із шансами на перемогу у 9%.