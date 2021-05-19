У Білорусі в житловій зоні впав військовий літак. Є загиблі
У Білорусі розбився військовий літак, двоє пілотів змогли катапультуватися, але обоє загинули.
Як повідомляє Міністерство оборони Білорусі, льотчики намагалися відвести літак від житлової зони.
Але на фото і відео з місця падіння видно, що машина впала серед житлових будинків й осколками пошкодило двоповерхівку. Інформації про жертви серед цивільних не надходила.
Вироблений в Росії літак Як-130
Катастрофа сталася біля міста Барановичі на заході Білорусі.
Розбився літак Як-130 Лідської штурмової авіабази.
Це нові російські учбово-бойові літаки, які взяли на озброєння російської армії у 2010 році та експортували до Білорусі у 2015-2016 роках.
"При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту", - повідомляють у Міноборони Білорусі.
"Переконавшись, що траєкторія падіння літака перебуває поза зоною житлових будинків, льотчики катапультувалися", - відзначають там.
В оборонному відомстві також додають, що обидва льотчики після катапультування загинули, але точних причин цього не називають.
Оглядачі припускають, що причиною смерті могло стати те, що пілоти катапультувалися з надто малої висоти й літак при цьому був нахилений.
У березні через помилку механізму катапультування так загинули троє російських пілотів, яких викинуло з літака на землі і яким не вистачило висоти для парашутів.
Точні причини загибелі білоруських льотчиків має назвати слідство.
Загинули командир ланки учбово-бойової ескадрильї у званні майора та лейтенант.
"Інших жертв та руйнувань немає", - кажуть у Міноборони Білорусі.
"Втратив керування і пішов униз"
На фото та відео з місця події видно, що літак упав все ж серед житлових будинків.
Незначні пошкодження, судячи з медіа, отримала двоповерхівка біля місця падіння.
"Льотчики до останнього відводили літак від житлової забудови. Катапультувалися на низькій висоті. На двоповерховому будинку досі висить парашут", - цитує видання TUT.by очевидця.
За його словами, в небі летіла ланка з чотирьох літаків, а потім почувся хлопок та з'явився дим з району приватної забудови.
Пізніше місце аварії облітав вертоліт.
"Якби не самопожертва пілотів, жертв на землі могло б бути набагато більше - район дуже густо забудований. Пілотам вдалося відвести літак буквально в єдину незабудовану ділянку", - пише Telegram-канал Nexta.
"Літали летіли спочатку четвірками, потім двійками, потім на моїх очах літак втратив керування і пішов вниз", - цитує іншого очевидця "Наша нива".
Очевидці також кажуть, що далі по маршруту посадки на авіабазу розташована нафтобаза, тож льотчики могли вирішити направити машину у порівняно незабудований район.
Білоруські медіа пишуть, що демонстраційні польоти літаків планувалися на майбутньому святкуванні 150-річчя Барановичів.
Згодом всі святкові заходи скасували.