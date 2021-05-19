У Білорусі в житловій зоні впав військовий літак. Є загиблі

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Білорусі /Интекс-пресс Барановичи

У Білорусі розбився військовий літак, двоє пілотів змогли катапультуватися, але обоє загинули.

Як повідомляє Міністерство оборони Білорусі, льотчики намагалися відвести літак від житлової зони.

Але на фото і відео з місця падіння видно, що машина впала серед житлових будинків й осколками пошкодило двоповерхівку. Інформації про жертви серед цивільних не надходила.

Вироблений в Росії літак Як-130

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Як-130 вважається новим типом навчальних літаків

Катастрофа сталася біля міста Барановичі на заході Білорусі.

Розбився літак Як-130 Лідської штурмової авіабази.

Це нові російські учбово-бойові літаки, які взяли на озброєння російської армії у 2010 році та експортували до Білорусі у 2015-2016 роках.

Автор фото, Интекс-Пресс Барановичи

"При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту", - повідомляють у Міноборони Білорусі.

"Переконавшись, що траєкторія падіння літака перебуває поза зоною житлових будинків, льотчики катапультувалися", - відзначають там.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Місце падіння

В оборонному відомстві також додають, що обидва льотчики після катапультування загинули, але точних причин цього не називають.

Оглядачі припускають, що причиною смерті могло стати те, що пілоти катапультувалися з надто малої висоти й літак при цьому був нахилений.

У березні через помилку механізму катапультування так загинули троє російських пілотів, яких викинуло з літака на землі і яким не вистачило висоти для парашутів.

Точні причини загибелі білоруських льотчиків має назвати слідство.

Загинули командир ланки учбово-бойової ескадрильї у званні майора та лейтенант.

"Інших жертв та руйнувань немає", - кажуть у Міноборони Білорусі.

"Втратив керування і пішов униз"

Автор фото, Nexta.live

На фото та відео з місця події видно, що літак упав все ж серед житлових будинків.

Незначні пошкодження, судячи з медіа, отримала двоповерхівка біля місця падіння.

"Льотчики до останнього відводили літак від житлової забудови. Катапультувалися на низькій висоті. На двоповерховому будинку досі висить парашут", - цитує видання TUT.by очевидця.

Автор фото, Nexta.live

За його словами, в небі летіла ланка з чотирьох літаків, а потім почувся хлопок та з'явився дим з району приватної забудови.

Пізніше місце аварії облітав вертоліт.

"Якби не самопожертва пілотів, жертв на землі могло б бути набагато більше - район дуже густо забудований. Пілотам вдалося відвести літак буквально в єдину незабудовану ділянку", - пише Telegram-канал Nexta.

Автор фото, "Наша нива" / Cлідком Білорусі

"Літали летіли спочатку четвірками, потім двійками, потім на моїх очах літак втратив керування і пішов вниз", - цитує іншого очевидця "Наша нива".

Очевидці також кажуть, що далі по маршруту посадки на авіабазу розташована нафтобаза, тож льотчики могли вирішити направити машину у порівняно незабудований район.

Білоруські медіа пишуть, що демонстраційні польоти літаків планувалися на майбутньому святкуванні 150-річчя Барановичів.

Згодом всі святкові заходи скасували.