Як зміна клімату нищить найдавніший наскельний малюнок

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наскельні малюнки псуються все швидше

Зображення дикої свині на індонезійському острові Сулавесі, зроблене на скелі древніми людьми 45 тисяч років тому, псується надзвичайно швидко через підвищення середньорічної температури, повідомляють вчені.

Сьогодні це найстаріший малюнок тварини у світі.

Інші твори наскельного живопису із зображенням сцен полювання та надприродних істот, знайдені на острові, також руйнуються швидше.

Для збереження безцінних пам'яток потрібно більше зусиль.

"Вони зникають у нас на очах", - переконана доктор Джуліан Гантлі, співробітниця Центру соціальних і культурних досліджень при австралійському університеті імені Семюеля Гріффіта.

Чому зникають малюнки

У доповіді групи австралійських і індонезійських учених, опублікованій минулого тижня в журналі Scientific Report, йдеться про те, що потепління та інші природні феномени, такі як тривала посуха й мусонні дощі, які змінюють один одного, прискорюють накопичення мінеральних солей на стінах печер з наскельними малюнками.

Соляні відкладення збільшуються з підвищенням температури й скорочуються при її зниженні. У спеку їх формування може прискоритися в три рази у порівнянні із середнім значенням.

Соляні кристали, які утворюються поверх малюнків і під ними, змушують їх розшаровуватися й обсипатися.

Доктор Гантлі додала, що деградація прискориться, якщо клімат продовжить теплішати.

"Я була приголомшена кількістю шкідливих соляних кристалів на творах наскельного живопису плейстоценового періоду, деяким з яких понад 40 тисяч років, - сказала вона. - Потрібні термінові додаткові дослідження, щоб знайти кращий спосіб зберегти їх".

Найдавніше зображення тварини

Зображення дикої бородавчастої свині у натуральну величину розташоване в печері Леанг Тедонгде у віддаленій долині на острові Сулавесі. Вчені припускають, що воно могло бути фрагментом більшої картини.

Це найдавніше свідчення перебування людей на острові.

Свиня з печери Леанг Тедонгде — найстаріше у світі зображення впізнаваної фігури, але не найдавніший малюнок, зроблений людською рукою.

Таким на сьогодні є закарлючка, що нагадує гештег, знайдена в Південній Африці. Їй 73 тисячі років.