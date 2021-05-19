Біткоїн обвалився до тримісячного мінімуму

1 година тому

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Курс біткоїна вдень у середу, 19 травня, падав до позначки у майже 30 тисяч доларів - це найнижча ціна для найпопулярнішої криптовалюти за останні три місяці.

У відсотковому співвідношенні падіння склало майже 30% всього за добу.

Станом на 17.30 курс біткоїна дещо зріс - на більшості бірж він сягає 35 тисяч доларів.

У середині квітня біткоїн коштував близько 64 тисяч доларів, досягши свого історичного максимуму, після чого розпочалося поступове зниження його ціни.

Відтоді його ціна впала приблизно удвічі. Слідом за біткоїном просіла й ціна більшості інших криптовалют.

Падіння біткоїна супроводжувалося негативним новинним тлом - зокрема заявами Ілона Маска про те, що його компанія Tesla припиняє продаж машин за цю криптовалюту та те, що її видобуток завдає шкоди екології.

Попри те, що згодом Маск уточнив, що вірить у майбутнє криптовалют і що Tesla не має наміру продавати біткоїни, які їй належать, ціна продовжувала повзти вниз.

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Падіння останньої доби фахівці пов'язують переважно із повідомленнями про нові обмеження для криптовалют у Китаї - місцевим фінансовим установам і платіжним сервісам заборонили надавати послуги, пов'язані з цифровими активами.

Попри те, що різноманітні обмеження для криптовалют діють в КНР уже кілька років, близько 75% видобутку біткоїнів припадають саме на Китай.

Учасники ринку відреагували на різке падіння біткоїна за останню добу по-різному: поки одні прогнозують подальше зниження ціни, інші навпаки сприйняли обвал курсу як "знижку" і висловлюють впевненість у подальшому зростанні.

Загальна капіталізація ринку криптовалют наразі складає майже 1,6 трильйона доларів.

За трохи більше 10 років свого існування курс біткоїна пройшов шлях від лічених центів за одну "монету" до майже 65 тисяч доларів на своєму піку у квітні 2021-го.

Водночас цей актив є дуже волатильним, тобто таким, ціна якого може різко змінюватися. Приміром, у грудні 2017 року курс біткоїна сягнув 20 тисяч доларів, після чого різко обвалився.

У 2019-му він падав до позначки в районі 3,5 тис. Рік тому, у травні 2020-го, курс біткоїна коливався в районі 9 тисяч.