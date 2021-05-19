Чи відсунуть США інтереси України заради Путіна. Теленовини ВВС
У випуску новин 19 травня:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічається з російським міністром Лапвровим у Рейк'явіку: чи варто Україні боятися поступок росіянам за кошт Києва, коли сторони готувтаимуть саміт Байдена і Путіна? Думка британського оглядача.
- Голова Служби зовнішньої розвідки Росії в ексклюзивному інтерв'ю ВВС відмовився визнати провину у всіх звинуваченнях, які Москві висувають США.
- Коронавірусна криза в Індії: чому серед жертв так багато вчителів. Репортаж зі штату Уттар-Прадеш.
- І понад половину пластмасового сміття планети припадає на 20 компаній-виробників одноразового пластику. Які ще висновки новго дослідження і що з цим робити?
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