Північний потік-2: Байден відмовився від санкцій проти Росії

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Фортуна" - корабель, що укладає труби для Північного потоку-2 у Балтійському морі

Адміністрація президента Байдена відмовилася вводити санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.

США також не вводитимуть санкцій і проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента Путіна Матіаса Варнінга.

Рішення про це було озвучене у звіті Держдепартаменту в Конгресі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Рейк'явику 19 травня

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, що його розповсюдили після його зустрічі із головою російського МЗС Сергієм Лавровим, йдеться, що рішення було продиктоване національними інтересами США. При цьому Вашингтон і надалі виступає проти будівництва газогону, покликаного доставляти російський газ до Європи в обхід України.

Нині проєкт завершений на 95%.

Критики Північного потоку-2, зокрема, і в Конгресі США, називають газопровід найбільшим геополітичним виграшем Кремля.

У Конгресі також закликали Білий дім переглянути рішення.

Разом із тим, Держдеп наклав санкції на чотири російських кораблі, які будують "Північний потік-2", хоча критики проєкту кажуть, що цього недостатньо для припинення будівництва.

Президент Джо Байден раніше говорив, що він проти цього проєкту варітстю у 11 млрд доларів.

А Держсекретар Ентоні Блінкен під час призначення на посаду заявляв, що "зробить усе можливе", аби запобігти завершенню "Північного потоку-2".

В Україні "Північний потік-2" сприймають не лише як загрозу економічним інтересам, яка може залишити українську ГТС без роботи, а бюджет - без відповідних доходів. Оглядачі вважають транзит російського газу територією України запобіжником повномасштабного вторгнення Росії, а відтак, відсутність цього запобіжника називають загрозою національній безпеці.

Нещодавно призначений на посаду голови "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Київ наполягатиме, аби Вашингтон запровадив санкції, які зупинили б проєкт, назвавши "Північний потік-2" "найбільш небезпечним геополітичним проєктом" Росії.