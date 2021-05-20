Військові США замовили українські КрАЗи. Деталі угоди

1 година тому

Автор фото, facebook.com/oleguruskyi/photos

"АвтоКрАЗ" отримав трирічний контракт на постачання важких вантажівок для армії США.

"Автопарк складатиме техніка з колісною формулою 4х4, включаючи бортові та безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива", - йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

Там також повідомляють, що замовником виступила компанія US21 Inc (Ферфакс, штат Вірджинія, США), "яка регулярно здійснює поставки для уряду, міністерства оборони та інших державних установ США".

"Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли зробити внесок у розвиток програми Армії США стосовно підтримки міжнародної безпеки", - додали в "АвтоКраз".

Раніше інформацію про контракт із посиланням на ArmyRecognition подали низка українських ЗМІ, а генеральний директор заводу Роман Черняк без коментарів поділився ним у своєму Facebook.

За даними ArmyRecognition, у замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального, запчастини.

Автор фото, Олег Уруський

Там також припускають, що КрАЗами не користуватиметься безпосередньо армія США, але вони можуть бути надані партнерам - наприклад, для миротворчих операцій ООН.

Джерела ВВС News Україна у компанії підтвердили існування контракту, але відмовились офіційно коментувати деталі через "військове призначення". Тому офіційної інформації щодо суми контракту та обсягу техніки немає.

Співрозмовник ВВС News Україна в уряді висловив сподівання, що "АвтоКрАЗ" виконає замовлення на тлі кризи в компанії, додавши, що сумніви щодо цього таки є.

За день до того, як відомості про контракт потрапили до преси, підприємство відвідали міністр оборони Андрій Таран та віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Автор фото, MinistryofDefence.UA Підпис до фото, Урядовці та керівник "АвтоКрАЗ" на підприємстві 18 травня

"Відверто: з нашого боку існує низка питань до якості техніки, що випускається підприємством, та його здатності виконувати оборонні контракти в обумовлені терміни", - йшлося у повідомленні Міноборони у Facebook. Водночас там також визнали, що "потреба в автомобілях і шасі від КрАЗ є значною і обраховується десятками тисяч".

"Щоб не змушувати ЗСУ шукати закордонні альтернативи, необхідно усім миром забезпечити тут стабільну сучасну і потужну базу виробництва", - зазначили у міністерстві оборони, закликавши підприємство "провести роботу над помилками" та зберегти колектив і технологічну базу.

Автор фото, facebook.com/oleguruskyi/photos

А віцепрем'єр Олег Уруський у своєму Facebook нагадав, що "наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів "Дельта банку" і банку "Фінанси та кредит", що зараз проходять процедуру ліквідації. Основну частину лоту становлять борги саме групи "АвтоКрАЗ". Він також зазначив, що "ця ситуація впливає на процес оборонних закупівель".

Урядовець також вказав на те, що "з боку військових існує низка питань до якості техніки, що випускається підприємством", а тому, мовляв, в українській армії "доводиться спостерігати зростання кількості вантажівок іноземного виробництва, ухвалюються рішення щодо розміщення ряду нових зразків озброєння не на вітчизняному шасі".

Він також наголосив на тому, щоб країна "не втратила технологічні можливості, а розвивала їх, поліпшуючи свої позиції на ринку", а ЗСУ були "оснащені якісними українськими вантажівками, виготовленими на виробничих потужностях в Україні".

Завод має великі проблеми протягом останнього року, а працівники у коментарях в соцмережах кажуть, що останнім часом практично не працювали.

ПрАТ "Авто КрАЗ" - підприємство з історією. Воно почало працювати одразу після війни, у 1945 році. Торговельна марка "КрАЗ" з'явилася у 1959.

Зараз модельний ряд бренду "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій вантажівок з різними компонувальними рішеннями.

Власник КрАЗу бізнесмен Костянтин Жеваго має проблеми з правоохоронцями, офіційно він перебуває за кордоном на лікуванні. Щодо нього розслідують низку справ.

Президент Зеленський відвідував завод рік тому і навіть попросив директора, щоб пан Жеваго "вийшов на зв'язок".