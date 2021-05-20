Зеленський переписується з обвинуваченою у вбивстві Шеремета. І не виключив відставку Авакова

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції розповів про те, що він веде переписку з Яною Дугарь - фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета.

Він також не виключив відставку голови МВС Арсена Авакова, якщо когось засудять незаконно.

Так глава держави відповів на питання про те, чи не відчуває він власну відповідальність за те, що Андрія Антоненка та інших обвинувачених у справі Шеремета тримали за гратами за сумнівними доказами.

"Не хотів би багато коментувати, але я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно, якщо буде незаконно засуджено цих людей", - відзначив президент.

"Стовідсоткових доказів про те, що вони невинні чи винні, ще немає", - додав Володимир Зеленський.

А далі він зізнався, що зранку переписувався з Яною Дугарь і як доказ, показав переписку з нею одному з журналістів.

Що саме було у переписці, невідомо. Але журналіст відзначив, що Яна Дугарь надіслала смайлик, а останнім словом у переписці було "Дякую".

Серйозна розмова з Аваковим

Президент також не виключив відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: "Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром".

"Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні. Ось і все. І він про це знає. І ми розуміємо складність всього процесу", - додав президент.

Місцем пресконференції в Офісі президента обрали один з ангарів авіагіганта "Антонов". Зеленський сидить на тлі великого вантажного літака Ан-124 "Руслан", а також фюзеляжу нового Ан-178-100Р, який виготовляють для української армії.

А логотипом взяли напис "Президент 2.0" - до другої річниці Володимира Зеленського на посаді глави держави.

На пресконференцію акредитували більше сотні журналістів.