У Києві мама залишила сина з татом і хлопчик загубився. Поліція склала протокол на маму

21 хвилин(и) тому

Автор фото, НАЦПОЛІЦІЯ

Столична поліція склала адміністративний протокол на маму, 8-річний син якої заблукав у підземці.

За словами правоохоронців, один із поліцейських помітив дитину у вестибюлі станції метро "Дорогожичі", хлопчик був без супроводу дорослих.

Зрештою з'ясувалося, що мама залишила його з батьком удома, а сама пішла по справах.

Хлопець самостійно вийшов з квартири, пішов шукати маму і заблукав.

Наразі правоохоронці вже знайшли його батьків.

Попри те, що хлопчик перебував удома під наглядом батька, в повідомленні поліції йдеться, що профілактичну бесіду провели саме з його мамою та склали щодо неї адміністративний протокол за статтею про невиконання батьківських обов'язків.

Ця стаття передбачає попередження або штраф від 850 до 1 700 гривень.

Чимало користувачів соцмереж обурилася тим, що протокол склали саме на маму, адже наглядати за дитиною мав батько.

"Поліція, ви з логікою дружите?" - написала журналістка Мар'яна П'єцух, звертаючись до правоохоронців.

"В нашій країні завжди винна мама. Що б не трапилося з дитиною "мама не догледіла". А тато?" - запитує користувачка Валентина Семенченко.

"Мене, я так думаю, взагалі треба арештувати. Уявляєте, [моя] неповнолітня донька іноді цілими днями живе у свого тата. А буває що і тиждень!" - обурилася діями поліції Тамара Горіха-Зерня.

Трохи згодом в поліції пояснили, що протокол склали на маму лише тому, що саме вона прийшла до правоохоронців за дитиною.

"Протокол склали на того, хто прийшов за дитиною і показав відповідні підтверджуючі документи. Якби прийшов тато - склали б на тата. Якби прийшов той, хто замінює батьків, - склали б на них", - заявив у коментарі Zaxid.net начальник відділу превенції управління київської поліції в метрополітені Олександр Киричук.

Таке пояснення, втім задовольнило не всіх: "Прийшов би сусід, склали б на сусіда. Прийшов би двірник, склали б на двірника", - продовжували коментувати історію користувачі соцмереж.

Тим часом сама мама знайденого хлопчика, судячи заяви поліції, жодних претензій до правоохоронців не має.

"Мати щиро подякувала правоохоронцям, що знайшли її сина та запевнила, що у подальшому буде більше уваги приділятиме вихованню", - йдеться в повідомленні.