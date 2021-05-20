День вишиванки. Чому "косоворотка" Зеленського обурила мережі

8 годин(и) тому

Автор фото, Володимир Зеленський / Twitter

20 травня Володимир Зеленський виклав у соцмережах спільне фото з дружиною Оленою і привітав українців з Днем вишиванки.

Щоправда, інтернет-користувачі одразу ж розгледіли "зраду" - на знімку президент, мовляв, одягнений не в українську вишиванку, а в російську косоворотку - сорочку з косим коміром.

А в Офісі президента всю критику вже списали на політичних опонентів з попередньої влади.

ВВС News Україна поспілкувалась з дизайнерками та науковицями, які професійно займаються вишиванками, щоб отримати фахову оцінку вбрання президента.

"Країною помилилися"

"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб, - написав пан Зеленський у своєму твіттері, прикріпивши до допису фото з дружиною. - Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися".

Та у відповідь президент одразу ж отримав велику кількість негативних коментарів про те, що він вдягнений не в український, а російський національний одяг.

"Вже навіть не дивуюся, що Президент України вітає українців з Днем вишиванки в російській косоворотці. Совок є совок", - написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Деякі користувачі назвали сорочку зі зміщеним вбік коміром на українському президенті "приниженням українського народу".

"Образ не завершений. Де балалайка, ведмідь на мотузочці?" - прокоментував святкові фото користувач vvlad70.

Депутат від проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин написав, що "навіть у них" ніхто "не додумався" вдягти в День вишиванки косоворотку.

Пост з'явився о 14.04, щоправда згодом він зник зі сторінки політика.

Знайшлися й ті, хто відмовився вважати вишиванкою вбрання Олени Зеленської, називаючи його просто "блузою з вишивкою".

Проте сама перша леді у своєму дописі в інстаграмі запевнила, що такий крій - частина регіональних традицій.

"На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом - каре. Це наша регіональна "вишиванкова" родзинка", - розповіла Олена Зеленська.

Попри хвилю критики, не всі коментарі були негативними - багатьом користувачам вбрання Володимира і Олени Зеленських цілком сподобалося.

"Дуже гарне фото. Дуже гарні вишиванки", - написала користувачка chernushevich22.

Що каже дизейнер вишиванок Зеленських?

За обома вбраннями, які наробили галасу в соцмережах, стоїть український дизайнер Артем Климчук - одяг створювався за спеціальним замовленням президента та першої леді.

Климчук переконує, що вишиванки розроблялися за зразками старовинних сорочок, які знайшли в музейних архівах Дніпропетровської області.

"Створюючи вишиванку для Володимира, за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для східної України розріз на сорочці збоку був широко поширеним елементом. Він був дуже популярним у 19 столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський союз", - розповів Климчук виданню Vogue.

Для вбрання дружини президента, каже він, так само використовувалися традиційні орнаменти регіону і характерний виріз квадратної форми на сорочці.

"Ми трохи стилізували візерунки [...] переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях".

Що кажуть фахівці?

"Такі сорочки косовороткового типу були більше поширені в Росії та Білорусі. Традиційно поширені в нас такі не були", - сказала BBC News Україна Олена Дідик, дизайнерка, яка спеціалізується на вишиванках.

Водночас етнологиня, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Оксана Косміна розповіла, що насправді зміщений вбік комірець - не завжди є ознакою саме російської косоворотки.

"Щодо зміщеної вбік застібки і того, що це обов'язково російська косоворотка - ні, не обов'язково. Такий крій був так само характерним і для традиційних українських сорочок. До речі, як чоловічих, так і жіночих. Тобто в самому крої немає нічого такого, про що можна було б говорити, що це щось не наше і обов'язково російське", - каже пані Косміна в розмові з BBC News Україна.

Проте у випадку із вбранням Володимира Зеленського, каже вона, є інший підвох - адже в українських традиціях навіть при зміщеному вбік розрізі сорочки вишивка все одно розташовувалася по центру.

"У цьому випадку вишивкою збоку підкреслили ось цей крій, і такий прийом справді був більш характерним для російських традиційних сорочок. Тому дійсно, це колосальний ляп в роботі команди президента, такий варіант дійсно більше сприймається як російська косоворотка", - пояснює Косміна.

Вбрання першої леді, за її словами, виглядає цілком "по-нашому", щоправда, з деякими обмовками.

"Такий кареподібний крій був характерний для українських сорочок у багатьох регіонах. Тобто ніякої крамоли тут немає. Але традиційно він був трохи іншим: в цьому випадку декольте занадто глибоке і не зовсім правильно розташований декор. Якби трохи змінити пропорції і орнамент, то це цілком могла б бути традиційна гуцульська, буковинська, поліська сорочка. На початку 20 століття такий тип крою був популярним в багатьох регіонах".

"Чергова хвиля брехні"

На критику вбрання Володимира та Олени Зеленський емоційно відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президентська вишивка не така? Чергова хвиля чергової брехні. Серед відомої аудиторії. Таке враження, що деякі люди без негативної емоції вже просто як без наркотику жити не можуть", - каже Подоляк у коментарі ВВС News Україна.

На його думку, нічого поганого у тому, аби осучаснювати традиційний український одяг, немає.

"Українська культура набагато багатша, ніж зашорені та виховані за радянськими лекалами уявлення про неї. Українська вишиванка - це не якийсь один образ, не один візерунок, не одна модель. Це різні регіональні особливості, зокрема й сучасні інтерпретації цих регіональних особливостей".

Не перший скандал з вишиванками

Минулого року святкові фото Володимира та Олена Зеленських оприлюднені з нагоди Дня вишиванки також стали приводом для скандалу в соцмережах.

Тоді президентське подружжя виклало свій знімок у національному вбранні, створеному українським брендом ETNODIM.

Коли сама компанія похвалилася цим фактом у себе на сторінці, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів, переважно тих, які не є прихильниками Володимира Зеленського.

Автор фото, Володимир Зеленський / Facebook

Саме подружжя Зеленських звинувачували, зокрема в тому, що вони "не мають права носити вишиванки", а компанію ETNODIM - в тому, що ті "хизуються" подібними фото.

Чимало людей заявили, що відписуються від сторінки компанії та більше ніколи не будуть купувати їхню продукцію.

"Шкода, ви мені дуже подобалися, у мене чотири ваших вишиванки... більше не купуватиму", - написала одна з користувачок.

Втім багато дописувачів назвали таку бурхливу реакцію недоречною та підтримали президентську родину.

"Наскільки я не є прихильником теперішнього президента, настільки ж я дивуюся цьому агресивному трешеві у коментах. У чому винен ETNODIM?"