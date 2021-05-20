Справа про неякісні грудні імпланти: тисячі жінок виграли компенсацію

Софі Гатчисон та Філіппа Роксбі

BBC News

8 годин(и) тому

Автор фото, AFP

Понад 2,5 тисячі жінок, які стали жертвами неякісних імплантів для грудей РІР, отримають компенсацію. Таким є рішення французького суду.

Жінки, серед яких і 540 британок, кажуть, що вони і раді, і виснажені після 10 років, на які розтягся розгляд справи в суді.

Суд також залишив без змін рішення, за яким німецьку компанію TUV Rheinland визнали винною у недбальстві. Вона видавала сертифікати безпеки неякісним імплантам.

Наслідки рішення суду можуть позначитися на тисячах жінок.

Жан Спеве, одна із таких жінок, отримала імпланти PIP після мастектомії через рак грудей.

Дізнавшись про рішення суду, вона заявила, що почувається "піднесеною і втомленою".

"Це був довгий шлях, - каже вона. - Ми були то в суді, то ні. І це було важко для жінок, в яких є проблеми зі здоров'ям та багато інших обов'язків. PIP залишив відбиток на всьому нашому житті. І уникнути цього було неможливо".

У Жан боліли суглоби, була постійна втома по тому, як їй вставили імпланти. А після того, як їх витягли, стало зрозуміло, що з них до тіла потрапляв неякісний силікон.

Підпис до фото, Жан Спеве пройшла через роки проблем зі здоров'ям після того, як їй поставили імпланти

"20 років тому я отримала імпланти PIP, а вони і досі впливають на моє життя, навіть сьогодні", - каже Жан.

Олів'є Ометр, адвокат, який представляв Жан Спеве та ще близько 2700 інших жінок у цій справі, заявив, що цей день є історичним для постраждалих і для захисту прав жінок загалом. Він твердить, що компанія має виплатити повну суму компенсацій всім жертвам.

Крім того, в результаті цієї справи пластичні хірурги створили реєстр імплантів, аби покращити безпеку пацієнтів.

"Вражаюча перемога"

Інша жінка, яка брала участь у розгляді справи в суді, Нікола Майсон, мала грудні імпланти, які розірвалися.

Вона назвала рішення суду "вражаючою перемогою".

"Ми довго чекали на це", - заявила вона BBC Radio 4.

Про те, що імпланти розірвалися вона дізналася, коли була вагітна, - тоді в неї під пахвою з'явилася велика пухлина.

"Я не могла нічого з цим зробити", - розповідає вона.

Врешті, імпланти витягли, проте під однією з рук в неї залишилася силіконова пухлина, яка й досі викликає запалення.

"Не думаю, що хтось знає про довготермінові наслідки", - каже Нікола.

Дешевий силікон

Імпланти для грудей, що виявилися неякісними, французька компанія Poly Implant Prothèse (PIP) виробляла між 2001 та 2010 роками.

Коли з'ясували, що імпланти наповнювали дешевим технічним силіконом, непридатним для людей, компанію ліквідували, а її керівник опинився за гратами.

За оцінками, близько 400 тисяч жінок по всьому світу могли отримати неякісні імпланти.

Найбільше постраждалих - у Латинській Америці, особливо в Колумбії, де жертвами РІР могли стати близько 60 тисяч жінок.

У Британії від неякісних імплантів постраждали близько 47 тисяч.

Десять років тому порушили справу проти TUV Rheinland, яка видала європейський сертифікат якості імплантам від РІР.

Проте юристи німецької компанії поставили під сумнів рішення французького суду за те, що він визнав TUV Rheinland причетною до скандалу, "хай навіть частково".

Там твердять, що компанія діяла згідно з усіма регуляціями, і не знала, що імпланти РІР становлять загрозу.

Очікується, що рішення суду матиме ширші наслідки для майже 20 тисяч жінок, які позиваються у схожих справах у Франції.

Підпис до фото, Алфі Джонс прибрала свої імпланти місяць тому

Алфі Джонс лікується вдома після того, як місяць тому вона врешті вирішила видалити імпланти РІР.

Зробити це після років виснаження та болю її переконала подруга.

Алфі каже, що найгірше було постійно думати, чому вона весь час почувається хворою.

"Не знати, що це за загадкова хвороба, бути постійно кволою, не мати життя, яке в мене у певному сенсі вкрали", - пояснює вона свої почуття.

Хірург, який видаляв імпланти, був уражений тим, що побачив, - це були шматки промислового силікону, які постійно отруювали організм Алфі.

"Я не можу повірити, що хтось дозволив поставити мені ці імпланти. Не уявляю, як вони пройшли усі вимоги та регуляції", - каже вона, визнаючи і свою провину:

"Я почуваюся винною у тому, що накоїла зі своїм тілом і дозволила вставити їх. Але я в розпачі від того, що одна людина може заподіяти таке іншій людині".