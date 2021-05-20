"Пороги Офісу президента не оббиваю". Кличко відповів Зеленському

Кличко відповів Зеленському: пороги Офісу президента не оббиваю

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського, який під час пресконференції у четвер критично висловився щодо мера столиці. Питання стосувалось тиску силовиків на мера Києва, у чому той обвинувачує команду президента.

Президент зокрема заявив, що "Віталій Володимирович дуже неправильно публічно себе поводить".

"Справедливе питання - що він хоче від мене, він постійно мені пише, дзвонить, записується на прийом, навіть приходить в Офіс президента без того, що я готовий з ним зустрітися, бо в мене бракує часу. Його обрали кияни і я поважаю їхній вибір, але в мене є питання, пов'язані не лише зі столицею", - заявив Зеленський.

Також, за словами президента, Кличко звертався до нього з проханнями не звільняти його з посади голови КМДА.

"Ви прекрасно знаєте, що в моєму оточенні були люди раніше, які хотіли його звільнити. Він до мене звертався, я йому сказав - немає питань, будь ласка, працюйте, показуйте результат. Тільки в мене прохання - там є якісь люди (в оточенні Кличка - Ред.), всі про це говорять, і є докази у правоохоронців, напевне є докази, ймовірні. Мені здається, що ці часи пройшли, не треба красти гроші з бюджету України. Мені здається, що це правильно", - додав президент.

Він не відповів прямо, чи збирається звільнити Кличка з посади голови київської міської державної адміністрації.

Інформацію про такий намір саме попросили прокоментувати журналісти у президента.

Автор фото, Unian

Незабаром після пресконференції Зеленського Віталій Кличко відреагував на його заяви щодо себе.

"Отримав масу запитань щодо того, чи ходжу я оббивати пороги високих кабінетів. Відповідаю. Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів", - розповів Кличко.

За його словами, в нього як у мера столиці є чимало питань, які може бути потрібно обговорити з Офісом президента - щодо тарифів, газу, місцевого самоврядування тощо. Але зустрічі за останні пів року, каже Кличко, так і не відбулося.

"Також мене здивували звинувачення, мовляв, "не треба красти із бюджету"... Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави, що відбуваються останнім часом. Це - маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі", - додав Кличко.

18 травня мер Києва повідомляв про те, що до нього додому з обшуками прийшли працівники Служби безпеки і "ломилися" в його двері.

Попри те, що в СБУ швидко повідомили, що обшуки проходять в будинку де мешкає Кличко, але не в його квартирі, мер Києва пов'язав цей випадок з Офісом президента.

Там, за його версією, "проходять наради, присвячені Кличку".

У Службі безпеки запевнили, що "ніякого відношення до самого пана Кличка обшуки не мають".