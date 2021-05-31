Стерненко отримав рік умовно: апеляційний суд частково скасував вирок

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Одеський апеляційний суд частково скасував вирок одеському активісту Сергію Стерненку у справі щодо викрадення проросійського політика у квітні 2015 року. Проте присудив йому три роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Тобто він може відбути це покарання без перебування за гратами, але буде змушений регулярно з'являтись до уповноваженого органу.

Про це заявили судді під час засідання та повідомив сам Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

При цьому суд виправдав Стерненка за найсуворішим обвинуваченням у розбійному нападі з метою заволодіння майном (стаття 187 ККУ). За обвинуваченням у викраденні й нанесенні тілесних ушкоджень (246 стаття ККУ) - суттєво полегшив обвинувачення й не застосував покарання.

Суд також частково визнав Стерненка винуватим за обвинуваченням у незаконному поводженню зі зброєю (263 стаття ККУ). Саме за цією статтею йому залишили покарання.

"Дають три роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. По факту - це судимість за 1 патрон", - заявив Стерненко. Він вийде на свободу з-під домашнього арешту.

Це рішення ще може бути оскаржене та скасоване Верховним Судом.

Сергій Стерненко - популярний український блогер, який критикує владу і в Одесі відомий протидією проросійським рухам. Багато його прихильників розглядали суд проти нього як свідчення цілеспрямованої політики влади на "зачистку" активістського середовища.

Він є фігурантом ще кількох кримінальних справ, розгляд яких досі не завершили. Найбільш резонансна з них - справа про вбивство 28-річного Івана Кузнєцова, якому Стерненко завдав ножове поранення; активіст вважає свої дії самозахистом.

Активісти, які часто протестують біля Офісу президента через справу Стерненка, зауважували, що судовим напрямком в Офісі президента займається Олег Татаров, який працював у МВС у часи Євромайдану й жорстко критикував його учасників. Стерненко є одним з найвідоміших учасників подій тих років в Одесі.

Сам президент неодноразово казав, що не впливає на суди.

Новий суд

У лютому 2021 року суд першої інстанції засудив Стерненка на сім років в'язниці й одразу ж відправив його до СІЗО.

Це викликало хвилю обурення в активістів та соратників, а в Києві протестувальники обмалювали Офіс президента та навіть розбили кілька вікон.

На початку квітня апеляційний суд, який почав розгляд справи, змінив Стерненку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, тоді він вийшов із СІЗО.

Справа Стерненка

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Акція на підтримку Стерненка 30 травня

Вирок Сергію Стерненку, за яким суд першої інстанції засудив його до 7 років позбавлення волі, стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

За кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били і вимагали відмовитися від депутатства.

Слідство твердило, що одним з чоловіків, які напали на Щербича, нібито був саме Сергій Стерненко.

Його звинуватили у розбійному нападі, незаконному зберіганні вогнепальної зброї та викраденні людини.

А також заволодінні 300 гривнями. Ця суттєва обставина, адже вона дозволила не сплинути терміну давності злочином, нібито вчинененим Стерненком

Сам Стерненко свою причетність до викрадення відкидає, а справу неодноразово називав сфабрикованою.

Автор фото, Unian

Після оголошення вироку суду 23 лютого 2021 року Стерненка відправили до СІЗО, але на початку квітня перевели на цілодобовий домашній арешт. Розгляд апеляції тривав кілька місяців.

Нещодавно в апеляційному суді виступив потерпілий у цій справі - Сергій Щербич. Рішення засудити Стерненка до 7 років він назвав "цілком законним та справедливим".

Він підтвердив версію обвинувачення, згідно з якою 25 квітня 2015 року Стерненко, який тоді був одним з лідерів одеського "Правого сектора", разом зі своїм товаришем Русланом Демчуком телефоном домовилися зустрітися з Щербичем.

Щербич нібито сів до них у машину, де його почали переконувати відмовитися від депутатського мандата. За свідченнями Щербича, в салоні автомобіля його били люди в масках, а особисто Стерненко стріляв у нього з травматичного пістолета.

Далі його привезли в невідоме йому місце, продовжили бити, затискали палець плоскогубцями і відібрали 300 гривень.

Всі переміщення слідство підтверджує трафіком телефонних дзвінків Стерненка, Демчука і Щербича.

Зрештою, за матеріалами звинувачення, нападники відпустили Щербича, пригрозивши, що якщо він все ж стане депутатом, "до нього і членів його сім'ї будуть застосовані більш жорстокі дії, спрямовані на заподіяння фізичних страждань і позбавлення життя".

Автор фото, Unian Підпис до фото, У лютому після вироку Стерненку в різних містах проходили акції на його пітримку. Найгучніша - під Офісом президента у Києві

Натомість сам Стерненко усі звинувачення неодноразово заперечував.

"До Щербича у мене руки так і не дійшли", - заявив він влітку минулого року в інтерв'ю виданню "Ліга".

Захист Стерненка наполягав на тому, що при розгляді справи проти активіста допустили низку порушень - зокрема враховували докази, які закон забороняє брати до уваги.

Адвокати також заявляли, що справу розглядали у неналежному суді, в ньому є формальні "ляпи" на кшталт того, що потерпілий в один і той же час перебував на лікуванні та на слідчій дії. Або ж, що обшук у квартирі Стерненка відбувався без адвоката.

Після нещодавніх свідчень Сергія Щербаня в суді Стерненко також вказав на розбіжності в першочергових та свіжих заявах потерпілого.

"Раніше він казав, що йому на голову надягали поліетиленовий мішок, а тепер заявив, що тканинний. У суді першої інстанції він казав, що сам подзвонив знайомому з міліції та повідомив про напад на нього, натомість тепер він заявив, що міліція приїхала до нього сама і він нікому не телефонував", - наголосив Стерненко.

"Пістолет, з якого нібито я стріляв у нього, він впізнав через вісім місяців, бо запам'ятав його за спалахами. Щербич повідомив, що він впізнавав пістолет за фото. Але у протоколі впізнання пістолета, де стоїть його ж підпис, вказано, що він впізнав його наживо, і на впізнання надавалися саме пістолети, а не фото".

Автор фото, Unian

Сергію Стерненкові 26 років, він юрист за освітою.

У 18 років став одним з лідерів одеського Євромайдану і місцевого "Правого сектору", активний учасник подій 2014 року в Одесі.

Проти Стерненка відкриті ще кілька справ: зокрема, його звинувачують у перевищенні меж самооборони, яке завершилося смертю людини.

У травні 2018 року на Стерненка стався напад (вже третій) біля його дому в Одесі - він зміг відбитися й завдав ножових поранень одному з нападників Івану Кузнєцову, від яких той помер.

Сергій Стерненко наполягає, що рятував власне життя й не хотів нікого вбивати, а лише зупинити тих, хто напав на нього.