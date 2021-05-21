Суд в Одесі постановив затримати Стерненка. Що це за справа

4 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Приморський суд в Одесі дав дозвіл на затримання активіста Сергія Стерненка. Про це сам він повідомив у своєму фейсбуці.

"Цензурних коментарів у мене немає. Щойно дізнався, що голова Приморського суду Одеси Кічмаренко, який слухає справу про мою необхідну оборону, дав дозвіл на затримання мене, тому що я не з'явився в засідання, бо зараз перебуваю на іншому засдіанні - апеляція у справі "викрадення"Щербіча", - написав Стерненко.

За його словами, суддю заздалегідь повідомляли, що перебуватиме на суді в іншій справі.

"Україна - дивовижна країна. Тут можуть тебе закрити в тюрму за те, що ти не вмієш себе клонувати та перебувати одночасно у 2 різних місцях".

Дозвіл на затримання Стерненка стосується справи про перевищення ним меж самооборони, яке завершилося смертю людини.

У травні 2018 року на Стерненка стався напад біля його дому в Одесі - він зміг відбитися й завдав ножових поранень одному з нападників Івану Кузнєцову, від яких той помер.

Сергій Стерненко наполягає, що рятував власне життя й не хотів нікого вбивати, а лише зупинити тих, хто напав на нього.

Паралельно із цим на етапі апеляції перебуває справа про викрадення ним проросійського політика у 2015 році.

За нею суд першої інстанції засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі.

У цій справі на етапі апеляції Стерненко перебуває під домашнім арештом.

Після санкції суду на затримання у справі щодо оборони він може опинитись у СІЗО, де він перебував з лютого по квітень 2021 року.