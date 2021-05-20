Пресконференція Зеленського. Найцікавіше про Путіна, Кличка, Порошенка і вакцини

2 годин(и) тому

Кореспондентка BBC News Україна Галина Корба запитала президента Зеленського, чи не відчуває він відповідальності за провалену кампанію з вакцинації і чи не планує услід за зміною міністра охорони здоров'я змінити весь уряд.

На пресконференції до другої річниці президентства Зеленський також відповів на запитання, що він думає про Володимира Путіна.

Президент розповів, як мер Києва Віталій Кличко шукає нагоди зустрітися з ним, і вкотре назвав себе вироком Петрові Порошенку.