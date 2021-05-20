Пресконференція Зеленського. Найцікавіше про Путіна, Кличка, Порошенка і вакцини. Теленовини ВВС 20.05.21

У випуску 20 травня:

  • Два роки при владі: Зеленський обіцяє позбутись олігархів і хоче поговорити з Путіним.
  • Урядові перестановки. Ляшко, Любченко та Кубраков стали міністрами. Що про них відомо.
  • Чому Байден відмовився від санкцій проти Північного потоку-2 і як це вплине на відносини з Росією.
  • Судова перемога для постраждалих від силіконових імплантів для грудей виробництва компанії PIP - тисячі жінок мають отримати компенсацію.

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