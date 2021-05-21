"Обман ВВС нашкодив моїм батькам". Вільям і Гаррі про гучне інтерв'ю Діани

By Doug Faulkner

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принци Вільям (у центрі) і Гаррі (справа) були дітьми, коли вийшло інтерв'ю ВВС

Принц Вільям, герцог Кембридзький, заявив, що через обман, який допустила ВВС в інтерв'ю з його матір'ю принцесою Діаною, посилилася її параноя та погіршилися стосунки його батьків.

Напередодні з'явилися результати розслідування, яке встановило, що ВВС не дотрималась своїх стандартів у тому інтерв'ю.

Принц Вільям сказав, що найбільше його засмучує те, що Діана так ніколи і не дізналася, що її обдурили.

Її підвів "не лише шахрай-репортер", а й боси BBC, наголосив він.

Принц Гаррі, герцог Сассекський, також відреагував. Він звинуватив у смерті матері токсичну медіакультуру.

Що це за інтерв'ю і в чому провина ВВС

Автор фото, BBC/Reuters Підпис до фото, Минулого тижня Мартін Башир звільнився з ВВС

Незалежне розслідування на чолі з колишнім суддею Верховного суду Британії лордом Дайсоном дійшло висновку, що сенсаційне інтерв'ю кореспондент ВВС Мартін Башир у 1995 році отримав за допомогою підроблених документів.

Журналіст збрехав про це керівництву ВВС. Саме ж керівництво корпорації пізніше вирішило лишити ситуацію без наслідків.

Саме у тому інтерв'ю принцеса Діана вперше розповіла про подружню зраду принца Чарльза.

Діана розповіла, що вона нещаслива в королівській родині. Що її шлюб з принцом Чарльзом зазнав краху, вони не живуть разом, він зраджує їй, а вона - йому.

Саме тоді вона сказала відому фразу "У тому шлюбі нас було троє", маючи на увазі Каміллу Паркер-Боулз, з якою у принца Чарльза вже були стосунки.

Такого в історії британської королівської родини не було. Всі нюанси особистого життя завжди залишалися всередині двору.

Інтерв'ю призвело до розлучення Діани з принцом Чарльзом буквально за місяць.

Це інтерв'ю стало однією з найрейтинговіших програм в історії британського телебачення.

Але згодом брат Діани Чарльз Спенсер заявив, що Башир обманом змусив її розповісти подробиці свого особистого життя.

Він нібито показав йому фальшиві виписки банківських рахунків, з яких випливало: люди з найближчого оточення Діани діляться відомостями про її життя з таблоїдами та отримують за це гроші.

Після цього ВВС провела внутрішнє розслідування та виправдала Башира та програму "Панораму".

Минулого року, коли граф Спенсер знову заявив, що Мартін Башир отримав інтерв'ю нечесним шляхом, корпорація вирішила провести нове внутрішнє розслідування цієї справи.

58-річний Башир залишається одним з найвідоміших британських журналістів. Він звільнився з ВВС минулого тижня, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

Реакція принца Вільяма

Принц Вільям заявив, що це інтерв'ю зробило "великий внесок у погіршення стосунків моїх батьків", додавши, що "відтоді воно нашкодило багатьом іншим".

"Але що мене найбільше засмучує, так це те, що якби ВВС належним чином розслідувала скарги та занепокоєння, вперше висловлені в 1995 році, моя мати знала б, що її обдурили", - сказав він.

"Її підвів не лише шахрай-репортер, але й керівники ВВС, які відводили очі замість того, щоб ставити жорсткі питання".

На думку принца Вільяма, нечесний спосіб отримання інтерв'ю "суттєво вплинув на те, що сказала моя мати" Баширу.

Сам же Башир говорив, що ідея з фальшивими документами була дурною і він шкодує про це, але це не вплинуло на рішення Діани дати йому інтерв'ю.

Що сказав Гаррі

У його окремій заяві ідеться, що "вплив культури експлуатації та неетичних практик" зрештою і забрав життя його матері.

Він непокоїться, що такі практики "дуже поширені й сьогодні", і стосується це не лише "однієї мережі, видання чи публікації".

"Наша мати через це втратила життя, і нічого не змінилося. Захищаючи її спадщину, ми захищаємо всіх і підтримуємо гідність, з якою вона прожила життя", - заявив він.

ВВС вибачилася перед принцами Вільямом та Гаррі, а також принцом Уельським Чарльзом та братом Діани графом Спенсером.

Аналіз Джонні Даймонда, королівського кореспондента ВВС

Силу почуттів, висловлених Вільямом, переоцінити важко.

Він фактично звинуватив ВВС у тому, що вона спонукала його батьків до розлучення та відіграла певну роль у подіях, що призвели до смерті Діани.

Гаррі теж оприлюднив заяву, хоч і не таку сердиту, не таку різку, знову згадавши у ній "культуру експлуатації та неетичні практики".

Раніше саме Гаррі був дуже злим на ЗМІ, а Вільям, здавалося, змирився з цим. Те, що Вільям, другий у черзі на престол, розпочав атаку на ВВС, - ознака його глибокого білю й розчарування.

Діана загинула в автокатастрофі, що сталася вночі 31 серпня 1997 року в Парижі, в тунелі під мостом Альма.

Водій, в автомобілі якого їхала принцеса, намагався відірватися від папараці, та при в'їзді в тунель втратив керування і врізався в колону, що розділяла потоки руху.