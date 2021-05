Леді Гага розповіла про вагітність після зґвалтування та психічні розлади

Марк Севідж

Музичний оглядач BBC

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Apple TV+

Леді Гага розповіла, що пережила нервовий зрив через сексуальне насильство, яке призвело до вагітності.

Зірка розповіла, що їй було 19, коли її зґвалтував музичний продюсер, - він пригрозив спалити її записи, якщо вона не роздягнеться.

Ґвалтівник "висадив мене вагітну на розі будинку ... тому що мене нудило", згадує співачка.

Кілька років по тому внаслідок пережитої травми в неї розвинувся посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та "гостра параноя".

Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, стала героїнею першого епізоду спільного проєкту Опри Вінфрі та принца Гаррі The Me You Can't See. Це документальний серіал, що висвітлює проблему стигматизації психічного здоров'я.

Співачка розплакалася, коли розповідала про насильство, пережите на зорі своєї музичної кар'єри.

"Мені було 19, і я працювала в індустрії. Продюсер сказав мені: знімай одяг. Я йому відмовила. Я пішла, тоді він мені сказав, що спалить усі мої записи. І він не зупинявся. Він не припиняв просити мене зробити це, і я просто завмерла. Не пам'ятаю, що було далі", - розповідає Гага.

35-річна співачка заявила, що ніколи не назве ім'я ґвалтівника.

"Я розумію цей рух #MeToo, розумію, що деякі люди сприймають це нормально, але я - ні, - продовжила вона. - Я не хочу більше зустрічатися з цією людиною".

Вперше Гага розповіла про своє зґвалтування у 2014 році. Вона звернулася до цієї теми у піснях Swine і Til It Happens To You, які стали саундтреками до "Мисливських угідь" - документальної стрічки про сексуальне насильство в кампусах американських коледжів. Фільм був номінований на "Оскар" у 2016 році.

Гага розповіла, що нервовий зрив стався багато років опісля, і коли у 2019 році вона отримала свій "Оскар" за фільм "Зірка народилася", її психічне здоров'я все ще не було в нормі.

Співачка згадує, що її ушпиталили з гострим болем та онімінням, і здивувалася, коли її направили до психіатра.

"Я не відчувала власне тіло, - згадує вона. - Спочатку був сильний біль, потім оніміння. Я хворіла кілька тижнів".

"Тоді я усвідомила, що це був той біль, який я відчула, коли чоловік, який мене зґвалтував, кинув мене вагітну на розі будинку моїх батьків, тому що мене нудило".

Після зґвалтування продюсер тримав її в студії під замком кілька місяців і погано з нею поводився.

Зірка додала, що травма змінила її як особистість, і повністю подолати її не вдасться.

"Мені зробили безліч МРТ та УЗД, які нічого не виявили. Але тіло пам'ятає".

За її словами, їй знадобилося два з половиною роки, щоб одужати, але достатньо "одного тригера", щоб знову зануритися у фізичний та емоційний біль.

Однак вона закінчила на обнадійливій ноті, сказавши, що після багаторічних зусиль "навчилася виходити з цього. Все повільно змінюється на краще".

Гага - одна зі знаменитостей, які взяли участь у фільмі про психічне здоров'я The Me You Can't See.

Серед інших учасників - акторка Гленн Клоуз, олімпійська боксерка Вірджинія Фукс та знаменитий шеф-кухар Рашад Армстед, а також Опра Вінфрі та герцог Сассекський Гаррі.