Топ-10 українських замків і пам'яток, які відреставрують у 2021 році. ФОТО

14 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Національний заповідник Києво-Печерська лавра отримає приблизно 27,5 млн грн

Міністерство культури та інформаційної політики України визначило 22 проєкти реставрації архітектурних пам'яток, які фінансуватиме цього року держава.

Перелік пам'яток затверджувала експертна група.

Всього участь у відборі взяли 109 об'єктів, які розмістили за пріоритетністю з урахуванням рейтингу.

Як пояснило міністерство, гроші змогли отримати тільки об'єкти державної власності. Пам'ятки, які є на балансі місцевої влади, гроші отримати поки що не можуть.

Хто у списку

Найбільшу суму на реставрацію, а саме 103 млн грн, виділять на реставрацію Національної музичної академії у Києві.

Приблизно 27,5 млн грн отримає на три свої об'єкти Національний заповідник Києво-Печерська лавра.

Реставрація будинку музею Шевченка у Каневі обійдеться у 16,5 млн грн.

ВВС News Україна підготувала огляд найцікавіших та найвидовищніших об'єктів, відновлення яких заплановано за проєктом "Велика реставрація".

Підгорецький замок

Автор фото, Олена Павлова

Підгорецький замок на Львівщині є пам'яткою епохи пізнього Ренесансу і бароко.

Його збудували у 1635-1640 роках за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конецпольського — одного з найбільших магнатів Речі Посполитої. Замок був збудований для відпочинку, тут відбувалися гучні забави з феєрверками та військовими парадами.

Замок має і свою романтичну легенду про Білу Пані.

У Підгірцях знімали багато фільмів, зокрема і "Три мушкетери", де замок "знімався" в ролі Лувру.

Тут буде комплексна реставрація замкового комплексу, костелу св. Йосифа, гетьманського заїзду та парку. Бюджет - 32 млн грн.

Жовківський замок

Автор фото, Ірина Пустиннікова

Жовківський замок на Львівщині збудували для гетьмана Станіслава Жолкевського у 1594-1605 роках. Сюди приїжджав гетьман Богдан Хмельницький, а в другій половині XVII ст. тут розмістилася резиденція короля Яна III Собеського. Замок є найбільшою спорудою Жовкви. Зараз там музей.

Замок з цегли і каменю оточував рів з водою, він був добре захищений від ворожих нападів. Зараз будівля замку частково музеєфікована.

Комплексна реставрація замку обійдеться в 51 млн грн

Збаразький замок

Автор фото, Олена Павлова

Загальний вигляд замку середини XVII століття відтворений на гравюрі голландця Вільгельма Гондіуса.

Збаразький замок біля Тернополя є квадратним у плані, зведений на пагорбі. Цоколь мурований із каменю, верх — із цегли, стіни обкладені тесаним пісковиком. Товщина стін другого поверху сягає 175 см. Укріплення було оточене ровом з водою і валом.

У повоєнний період в замку містилися карцери НКВС, де знищили десятки людей, їхні тіла скидали до криниці на подвір'ї замку та заливали бетоном.

На капітальний ремонт замку виділять 2,7 млн грн, які підуть на реставрацію стін.

Олеський замок

Автор фото, Олена Павлова

Олеський замок — пам'ятка архітектури та історії XIII—XVIII століть, розташований у Львівській області. Один із найдавніших замків України.

Тут народився майбутній король Польщі Ян ІІІ Собеський. Замок бачив різних володарів. На початку XIX ст. в одній з кімнат знайшли замурований скарб і відтоді почалися гарячкові пошуки коштовностей і нищення маєтку.

На комплексну реставрацію замку і костелу капуцинів з келіями виділять 45,4 млн грн.

Галицький замок

Автор фото, Ірина Пустиннікова

Галицький замок або Старостинський замок — одна з найдавніших твердинь Галичини, розташована на пагорбі над річкою Дністер і містом Галич Івано-Франківської області.

Замок був фортецею, яку у середині ХІV ст. збудував або король Казимир Великий, або волинський воєвода Любарт. Це було дерев'яно-земляне укріплення, оточене зусібіч валами. Найкраще збереглися так звана Шляхетська вежа та замкова каплиця.

На виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції замку виділили 20 млн грн.

Замок у Чорткові

Автор фото, Чортківська міська рада

Замок служив резиденцією відомих польських родів — Гольських і магнатів Потоцьких.

Чортківський замок на Тернопільщині практично повністю зберігся, цілими є дві вежі та значна частина фортифікаційних стін. Цьому посприяла консервація замку, проведена на початку ХХ ст. Подільським туристично-краєзнавчим товариством.

На ліквідацію аварійного стану виділять 17 млн грн.

Хотинська фортеця

Автор фото, УНІАН

Це середньовічна укріплена фортифікаційна споруда в Хотині (Чернівецька область), збудована на межі XIII-XVIII століть на місці руського городища.

Хотинська фортеця за багато віків перебувала в юрисдикції багатьох держав, саме у битві біля неї смертельне поранення отримав козацький гетьман Петро Сагайдачний.

У 2000 році створили державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця". За підсумками всеукраїнської акції Хотинську фортецю визнано одним із "7 чудес України".

На розробку науково-проєктної документації, ремонт дерев'яних дахів та протиаварійні роботи виділять 11,5 млн грн.

Качанівка

Автор фото, УНІАН

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" — садиба в селищі Качанівка Чернігівської області. Верхнє плато займає палацовий комплекс будівель, які є пам'ятниками архітектури, нижнє — мальовничий парк з 12 ставками, павільйонами, скульптурами, парковими містками, руїнами, амфітеатром.

У ХІХ ст садиба належала родині Тарновських. Тут часто гостювали такі українські митці як Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Микола Гоголь, Марко Вовчок та багато інших.

На розробку науково-проектної документації для реставрації Водогінної вежі, Палацу з двома флігелями і альтанки Глінки виділили 10,6 млн грн.

Софія Київська

Автор фото, УНІАН

Софія Київська або Софійський собор — християнський собор в центрі Києва, пам'ятка архітектури та монументального живопису. Одна з найбільших архітектурних перлин України.

Збудований 1037 року київським князем Ярославом Мудрим. Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО (1990 рік).

У фондах Національного заповідника "Софія Київська" зберігаються цінні археологічні колекції, предмети декоративно-прикладного мистецтва, унікальні архітектурні проєкти різних років.

На поточний ремонт відмостки, реставрацію приміщень хлібні під виставкові зали та консисторії під адміністративні приміщення, розробку проєкту ремонтно-реставраційних робіт дзвіниці витратять 15 млн грн.

Національний художній музей України

Автор фото, namu.kiev.ua

Музей є пам'яткою архітектури та містобудування національного значення. Його заснували зусиллями української інтелігенції наприкінці ХІХ століття як перший загальнодоступний музей Києва.

Будівля споруджена у неокласичному стилі за проєктом московського архітектора Петра Бойцова. Доопрацьовував проєкт та керував роботами відомий київський зодчий Владислав Городецький. Скульптурне оздоблення фасаду виконано майстернею Еліо Саля.

У рамках проєкту зроблять протиаварійний ремонт на 40 млн грн.

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Обрані об'єкти - лише початок, переконаний міністр культури Олександр Ткаченко. Невдовзі Мінкульт обіцяє оголосити про початок другого відбору проєктів в рамках "Великої реставрації".