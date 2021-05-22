Італія з Maneskin виграла Євробачення. Гурт Go_A від України став п'ятим

34 хвилин(и) тому

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У пісенному конкурсі Євробачення перемогла Італія. Фінал відбувся увечері в суботу в нідерландському Роттердамі.

Італійський рок-гурт Maneskin з піснею Zitti e buoni вважався фаворитом ще до фіналу.

Український гурт Go_A посів п'яте місце. Україну випередили Франція, Швейцарія та Ісландія

У фіналі змагалися 26 країн.

Одну половину балів за виконавців давали глядачі країн-учасниць, а іншу - професійне журі держав.

Український гурт отримав від журі тільки 97 балів, тоді як від глядачів - 267 - один з найкращих результатів. Що дозволило потрапити до п'ятірки.

Від журі максимальну кількість балів (12) Україні дала тільки Литва.

Більшість команд готувалися до виступу на Євробаченні майже два роки, тому що у 2020 конкурс скасували через пандемію.

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Протягом усіх днів конкурсу були суворі епідеміологічні заходи й виконавці постійно здавали тести.

Але глядачі у концертному залі були - організатори дозволили заповнити 20% місць (3500 людей).

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Прогнози букмекерів

Напередодні фіналу букмекери прогнозували перемогу представникам Італії - гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni. Та Франції, яку представляла Барбара Праві з композицією Voila.

Україні букмекери прогнозували 4 місце - після Мальти, яку представляла співачка Destiny з піснею Je Me Casse. Швейцарії, від якої виступав Gjon's Tears з піснею Tout l'Univers, давали п'яте місце.

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Україна на Євробаченні

Гурт Go_A, який представляв Україну, мав брати участь у конкурсі минулого року з піснею "Соловей".

Цього року для свого виступу на Євробаченні вони обрали композицію "Шум". Це перша пісня від України за всі роки участі, яка повністю виконувалась українською мовою.

Кліп на пісню "Шум" увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Youtube-каналі Євробачення.

Солістка Go_A Катерина Павленко напередодні не змогла разом з іншими музикантами гурту взяти участь в першій репетиції та пресконференції.

Вона почувалась зле та здавала тест на коронавірус. Але отримала негативний результат і змогла виступити.

Драматично склалась доля команди з Ісландії, члени якої отримали позитивні результати тестів і змушені були ізолюватись в готелі.

Під час півфіналу їхню пісню показали у записі, вони пройшли до фіналу - і там теж її показали на екрані. Врешті Ісландія стала четвертою.