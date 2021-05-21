Суд виправдав генерала Назарова у справі про збитий Іл-76 в Луганську

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ

Верховний суд скасував рішення про сім років в'язниці для генерала Віктора Назарова у справі про збитий в 2014 році Іл-76 та закрив провадження через відсутність правопорушення.

У суді додають, що попередні судові рішення про те, що генерал міг запобігти "терористичному акту", внаслідок якого збили Іл-76МД і загинули 49 військових, "є неправильними".

Це рішення по справі генерала Назарова остаточне і в Україні оскаржувати його вже не можна.

Таким чином суд повністю виправдав колишнього першого заступника командувача АТО Віктора Назарова, якого звинувачували у недбалому ставленні до військової служби в бойових умовах.

У березні 2017 року його засудили до семи років в'язниці, але пізніше касаційний суд зупинив виконання вироку.

Збитий літак

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними СБУ, збили літак люди, пов'язані з так званою "ЧВК Вагнера". Іл-76 втратив крило, загорівся та впав за п'ять кілометрів на схід від Луганська

Літак збили у ніч на 14 червня 2014 року, коли він заходив на посадку в Луганський аеропорт, який контролювали українські військові.

Тоді загинули 49 десантників 25-ї бригади і пілоти.

Це був другий літак з трьох, який тоді направили на підмогу оборони Луганського аеропорту - перший успішний сів, а третій згодом розвернувся і повернувся до Дніпра.

За даними розслідування, на висоті близько 500 метрів у літак влучила ракета переносного зенітного комплексу (ПЗРК) "Ігла", а потім машину ще й розстріляли з зенітки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовик "ЛНР" тримає знак українських десантників на місці падіння Іл-76

Ніхто з тих, хто був на борту, не вижив: це 40 десантників 25-ї бригади та дев'ять пілотів Мелітопольської бригади транспортної авіації.

"Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія "Вагнера", - заявили у СБУ в 2019 році.

Судова справа

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Родичі загиблих десантників вважають, що генерал Назаров також має понести відповідальність за смерть військових

Рідні загиблих вважають, що у загибелі десантників винний і тодішній заступник командувача АТО Віктор Назаров, який давав наказ на виліт літаків у Луганськ.

Зокрема, на їхню думку, він проігнорував одразу кілька попереджень розвідки про те, що в районі Луганського аеропорту діють дві ворожі групи з переносними зенітними комплексами й послав літак у небезпечну зону.

Судовий розгляд його справи почався у грудні 2015 року, а у 2017 році його засудили до семи років.

Тоді на фінальне засідання родичі двох десятків загиблих десантників прийшли до суду з портретами військових. Після того, як суддя закінчила зачитувати текст вироку, в залі суду пролунали вигуки "Ура!" і "Перемога!"

Сам Віктор Назаров свою вину не визнавав, й аргументував це тим, що тодішні зведення часто містили суперечливі дані.

Крім того, як відзначав захист генерала Назаров на суді, збитий Іл-76МД сам виявив себе, коли не вимкнув аеронавігаційні вогні під час заходу на посадку, що дозволило супротивнику навести ПЗРК (свідки підтвердили факт увімкнених вогнів).

Справа генерала Назарова, на думку частини суспільства, могла погано вплинути на українську армію, зокрема готовність командирів ухвалювати складні рішення.

"Демонізують мене чи генерала Назарова… Це серйозно впливає на рівень готовності керівництва армії і командирів частин на здатність ухвалювати рішення і брати відповідальність. Але я вважаю, що українська армія зробила максимум, щоб убезпечити Україну від розповсюдження загрози", - пояснював у інтерв'ю BBC News Україна колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.