Переговори з терористами й піратами: як це працює
Про переговірників знято багато фільмів, але їхня робота все одно є однією з найбільш загадкових в світі.
BBC поговорила з двома топовими західними учасниками переговорів про сомалійських піратів, терористів і особливості переговірників в Росії і на Україні.
Джим Алварез працював з Департаментом поліції Нью-Йорка та британською поліцією. Розповідає про особливості переговорів з сомалійськими піратами.
С'ю Вільямз має великий практичний досвід переговорів з терористами. Працювала з фахівцями Скотланд-Ярду.
В матеріалі ви почуєте також про те, як західні переговірники оцінюють дії української сторони під час захоплення заручників у Луцьку, а також особливості російського підходу до боротьби з терористами
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