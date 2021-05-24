Переговори з терористами й піратами: як це працює

12 хвилин(и) тому

Про переговірників знято багато фільмів, але їхня робота все одно є однією з найбільш загадкових в світі.

BBC поговорила з двома топовими західними учасниками переговорів про сомалійських піратів, терористів і особливості переговірників в Росії і на Україні.

Джим Алварез працював з Департаментом поліції Нью-Йорка та британською поліцією. Розповідає про особливості переговорів з сомалійськими піратами.

С'ю Вільямз має великий практичний досвід переговорів з терористами. Працювала з фахівцями Скотланд-Ярду.

В матеріалі ви почуєте також про те, як західні переговірники оцінюють дії української сторони під час захоплення заручників у Луцьку, а також особливості російського підходу до боротьби з терористами