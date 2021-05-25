Батьки Романа Протасевича і Софії Сапеги поговорили з BBC

11 хвилин(и) тому

Батьки Романа Протасевича і Софії Сапеги поговорили з BBC

"Ми пишаємося, що у нас такий син. Ми сподіваємося, що він витримає, залишиться самим собою. Ми боїмося припустити, що тортури, побиття не виключені", - сказав Дмитро Протасевич, батько колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича в інтерв'ю ВВС.

Через кілька годин в інтернеті з'явилося відео з СІЗО, в якому Роман каже, що з його здоров'ям все гаразд і він "співпрацює зі слідством".

Згодом батько заявив, що у сина зламани ніс.

Дівчину Романа, росіянку Софію Сапегу також затримали. Вона перебуває у СІЗО КДБ. Її заарештували на 2 місяці.

23 травня влада Білорусі змусили сісти у Мінську рейс Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. "Загроза безпеки", про яку говорили білоруська влада, так і не підтвердилася, але Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу заарештували. BBC поговорила з їхніми батьками, які дізналися про те, що відбувається з соцмереж.