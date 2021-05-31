"Софіївка" в Умані. Там, де оживають міфи

27 хвилин(и) тому

225 років тому біля Умані на Черкащині за розпорядженням магната Станіслава Потоцького почали будувати парк "Софіївка". За проєктом архітектора Людвига Метцеля будівельники спорудили алегоричні Іонійське море, підземну річку Ахеронт, острів Ітаку та навіть поле битви богів з титанами.

Антична тематика була тоді дуже популярною при спорудженні парків. Однак Метцель так вдало візуалізував сцени з міфів і поєднав їх між собою, що це зробило "Cофіївку" по-справжньому унікальною. Парк Станіслав Потоцький подарував дружині Софії. Атмосфера Давньої Греції збереглася у парку донині.

Над відео працювали Олексій Бухало, Роман Шикунець, Альбій Шудря.