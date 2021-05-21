Принц Гаррі: Я пив, щоб заглушити біль від смерті мами

32 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

"За день я випивав тижневу дозу алкоголю". Принц Гаррі розповів про найжахливіші, за його словами, роки життя - з 28 до 32 років. Коли він почав пити, щоб заглушити біль, що переслідував його після смерті мами.

Принц Гаррі також зізнався, що готовий був вживати наркотики, аби лише припинити відчувати біль навіть після понад 10 років після смерті принцеси Діани.

Вона загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року, коли її переслідували папараці.

Своїми відвертостями про психологічні проблеми, постійну тривогу та панічні атаки принц Гаррі поділився з американською телеведучою Опрою Вінфрі в серіалі для Apple TV під назвою "Я, якого ви не бачите".

У цьому серіалі відомі люди - такі як сама Опра Вінфрі, співачка Леді Гага та інші - розповідають свої особисті історії про психічне здоров'я та переживання.

"Я був просто не в собі. Щоразу, коли я одягав костюм і зав'язував краватку, мені доводилося змушувати себе грати роль. Ще до виходу з дому я заливався потом. Я постійно жив у режимі "бий або біжи", - розповів Гаррі.

"У п'ятницю чи в суботу я випивав стільки, скільки люди п'ють за тиждень. Не тому, що мені це подобалося, а тому, що я намагався замаскувати біль", - зізнався він.

У 1997 році весь світ спостерігав за тим, як 12-річний Гаррі, разом з братом, батьком, дядьком та дідусем, йде за труною своєї мами.

"З того дня мені запам'ятався лише стукіт копит, що цокали по вимощеній алеї", - каже Гаррі.

"Це було схоже на те, що я залишив своє тіло і просто йшов поряд, як привид. Мабуть, я демонстрував десяту частину емоцій, на відміну від інших. Але для мене, на відміну від інших, це була мама - ви з нею навіть не бачилися".

У подкасті, який Гаррі випустив минулого тижня, він заявив, що повен рішучості розірвати порочне коло болю, який він відчував з дитинства і юності, і вберегти власних дітей від помилок виховання, яке отримав він сам.

Останніми роками принц виступав за більш відкрите суспільне обговорення психологічних проблем у суспільстві і почав відверто розповідати про власний психологічний стан. Він також розповів, що почав курс психотерапії.

У березні в інтерв'ю Опрі Вінфрі разом з дружиною Меган він розповів про життя в королівській родині і те, як це позначилося на його психічному здоров'ї.

Автор фото, Harpo Productions - Joe Pugliese Підпис до фото, Гаррі та Меган вже розповідали про психологічний тиск, з яким вони мали справу у Великій Британії

Гаррі каже, що найщасливішими часами в його житті були 10 років служби в армії, оскільки там до нього ставилися так само, як до інших.

Він пішов з армії у віці 30 років і через рік зустрів свою майбутню дружину Меган.

"Просто грай за правилами, і твоє життя стане простішим", - так Гаррі описує поради, які він отримував від членів королівської родини.

"Але в мені занадто багато моєї мами… Іноді мені здається, що я вже поза системою, але я усе ще застряг у ній. Єдиний спосіб звільнитися і вирватися назовні - це сказати правду", - каже принц Гаррі, який у січні 2020 року відмовився від виконання королівських обов'язків і переїхав до США разом з дружиною та сином.